Innegable que la ofensiva lanzada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra los consejeros del INE lanzó la maquinaria oficial contra el INE y armó encorajinada narrativa que podría dañar irreparablemente al sistema electoral.

Por momentos su discurso en la gira por Coahuila pareció reflejar un ánimo más sereno al afirmar que en una democracia “nadie debe ser absoluto” y que “la democracia exige contrapesos y equilibrios”.

Pero agregó el machacón estribillo de “nunca hemos tenido elecciones limpias” y uno recuerda aquello de “quien controla el significado de las palabras, controla todo” y se pregunta: ¿qué significan contrapesos y equilibrios para el Presidente?

¿Se negocia desde posición fuerte con EU?

Dijo el canciller Marcelo Ebrard que el gobierno del Presidente Biden contará con la colaboración de México si invierte en Centroamérica en los términos propuestos por México.

Esa declaración parece reflejar la conclusión de que, los problemas de la Casa Blanca por el tema migratorio le dan ventaja a México por ser factor esencial para que allá atiendan la crisis migratoria en ciernes.

Es probable que tenga razón la cancillería, pues Biden tiene presiones hasta de los demócratas, pero no subestimen a los vecinos y tensen demasiado la liga de la relación bilateral, pues la ventaja temporal no elimina su asimetría.

Lista la CNTE para calar a la SEP

Ocupada en atender las sugerencias austeras de Palacio Nacional, la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, no ha renegociado los acuerdos que durante la gestión de Esteban Moctezuma mantuvieron más o menos quieta a la CNTE.

Ya anuncian reclamos, exigen respuestas y atención para lo cual vienen a CDMX a hacer sus plantones, manifestaciones, bloqueos, lo que sea necesario para capitalizar la vulnerabilidad de las autoridades en época electoral y a 45 días del 15 de mayo.

La maestra Delfina Gómez habrá de probar su capacidad negociadora, pero, con todo y lealtad, tendrá que decirles en Palacio Nacional que no pidan milagros si la envían a negociar con las manos vacías.

NOTAS EN REMOLINO

No importa estar a favor o contra la “reforma energética” enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, tendrán que trabajar a matacaballo, pues en cuatro semanas tendrán que aprobarlas las dos Cámaras. Muchas iniciativas quedarán pendientes... La línea es que los funcionarios contagien optimismo, quizá por eso el titular de la SHCP Arturo Herrera dijo en Oaxaca: “la pandemia está a punto de pasar” ... Para el gobernador chihuahuense Javier Corral su delfín era Gustavo Madero, por eso no extraña que don Gustavo no haga campaña por la candidata de su partido a la gubernatura. “Sore loosers”, los llaman en El Paso, Texas... En Cuatro Ciénagas dijo el Presidente López Obrador que pondrá orden en la sobreexplotación de recursos naturales por los codiciosos. Ojalá y ordene combatir la tala que redujo ya en 30 por ciento el “santuario de las mariposas monarca” ... Convoca la SEP a diseñadores para los libros de texto gratuito, pero les aclara que no les pagarán, sólo les darán un diploma. ¿Algún apóstol voluntario?...