Acaba de concluir en Copenhague una conferencia internacional sobre el combate al terrorismo en alta mar, coauspiciada por el Colegio de Defensa de Dinamarca y el Colegio Nacional de Guerra de Colombia. Allí, la académica michoacana Adriana Ávila Zúñiga Nordfjeld expuso sobre el combate a la delincuencia organizada trasnacional dedicada al robo de hidrocarburos en el mar, a través de la aplicación del Código PBIP.

El panorama presentado por la especialista en el marco del programa científico para la paz y la seguridad de la OTAN es demoledor: hay una fuerte tendencia para el tráfico de drogas por los puertos del pacífico, mientras que el tráfico de armas ocurre mayormente a través de los puertos del golfo de México.

Otro de los hallazgos es que la tendencia para el tráfico de drogas es adherir el paquete con la droga en su interior a la proa de los barcos de la Marina mercante en los puertos de América Central, para que posteriormente otros miembros de esa organización delincuencial ingresen en botes pequeños pesqueros ilegalmente a las zonas marítimas restringidas de los puertos en México para que buzos profesionales recuperen las sustancias.

La investigadora de la World Maritime University de Malmo, Suecia, remarca que muy pocos puertos cuentan con buzos disponibles todo el tiempo para realizar inspecciones al casco de los barcos, por lo que la autora recomienda a las autoridades mexicanas la adquisición de drones submarinos para la inspección del casco de los buques en todos los puertos de México, ya que es más barato en su operación y representa menos riesgo que el uso de buzos de la Marina.

Respecto al robo de hidrocarburos en plataformas, Ávila Zúñiga Nordfjeld recomienda urgentemente que se extienda la aplicación del Código PBIP a plataformas fijas localizadas en la plataforma continental, para que jurídicamente adquieran la figura de terminal marítima y sean obligados a desarrollar evaluaciones y planes de protección, como lo requiere dicha reglamentación internacional a instalaciones y terminales portuarias. Además señala la tendencia al incremento en los ataques de tipo pirático (ya que teóricamente no puede llamarse piratería por ocurrir dentro de las aguas territoriales de un país) en el verano, durante el tercer trimestre del año.

Un reporte elaborado por la Sedena, presentado hace un mes a funcionarios del SAT y la Administración General de Aduanas, reconoce que en territorio mexicano, de sur a norte, existe una prevalencia de tráfico de drogas (mariguana, cocaína, drogas sintéticas y precursores químicos), en tanto que de norte a sur hay un flujo ilegal de armas y otros instrumentos generadores de violencia y actividades ilícitas.

La vigilancia en las fronteras y en los puertos requiere de más elementos y mejores tecnologías. Sin duda, la migración indocumentada ha generado que el tráfico de personas se convierta en un negocio lucrativo y que paulatinamente se convierta en delincuencia organizada, lo que para las autoridades federales implica mantener un despliegue robusto de coordinaciones operativas e interinstitucionales con las instancias involucradas en seguridad, procuración de justicia, salud, bienestar e información, que coadyuve a inhibir el contrabando de personas, armas y drogas.

¿Y en alta mar?

EFECTOS SECUNDARIOS

ENREDADOS. A ver si ahora no es el propio Poder Legislativo quien indaga al IFT, ya que ayer a su presidente, Gabriel Contreras, no le fue nada bien en la comparecencia ante las comisiones de Radio y Televisión y de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Hace algunos meses, cuando se debatían las condiciones y viabilidad de la fusión en México entre Disney y Fox, salieron a la luz diversas irregularidades en el proceso. Gracias a un posicionamiento que hizo en la misma Cámara de Diputados el legislador Gerardo Fernández Noroña. El asunto fue tan polémico, que fue de los primeros que fueron abordados en las mañaneras del presidente López Obrador. La mayor preocupación sobre el tema tenía que ver con la funcionaria encargada del análisis sobre dicha fusión, Georgina Kary Santiago, titular de la Unidad de Competencia Económica del instituto, quien tenía una relación personal y de intereses con el excomisionado de ese mismo instituto Ernesto Estrada, ahora representante de Disney para la fusión. La diputada de Morena Erika Mariana Rosas cuestionó a Contreras sobre la falta de interés de este acerca de estos señalamientos, sobre todo en la indagación de los mismos, y si ya se había reportado dichas irregularidades a la nueva titular del órgano interno de control Griselda Sánchez, quien fue nombrada por la propia Cámara de Diputados. Nervioso, el presidente del instituto se limitó a contestar que desconocía de los conflictos de interés e invitó a que, si a alguien le constaban, que los denunciara. Los diputados morenistas cuestionan el cómo y el porqué de la actuación del IFT. Menos mal que, al final, en la decisión sobre la fusión, se tomó en cuenta la posible afectación a las audiencias deportivas y futboleras (aunque para que el IFT no hiciera oídos sordos del tema, de plano fue un tema que el propio AMLO señaló en alguna mañanera) y se ordenó la venta en México de Fox Sports, que por cierto tampoco ha sido cumplida por Disney. La capacidad de Contreras para dirigir el organismo fue severamente cuestionada, al extremo de dejarle claro que igual sus omisiones podrían obedecer a complicidad. Amén de otras interesantes preguntas que incluyó el diputado priista Pablo Angulo Briceño, sobre quién y cómo va a adquirir Fox Sports, por qué el organismo violó el proceso al compartir al órgano extranjero de competencia de Brasil información y establecer acuerdos para resolver igual el asunto, y si eso no podría, en determinado momento, beneficiar al preponderante América Móvil.

ELEVADOS. En el puerto de Manzanillo, Colima, la empresa SSA México puso en funcionamiento dos nuevas grúas de pórtico Súper Post Panamax, para carga y descarga de buques portacontenedores, con lo que sumarán 16 grúas ship-to-shore en su Terminal Especializada de Contenedores. La inversión en estos nuevos equipos es de 20 millones de dólares. Desarrolladas por la empresa Shanghai Zhenhua Heavy Industries, las Súper Post Panamax garantizan la operación de carga y descarga de los buques más grandes del mundo.