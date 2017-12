2017 ha sido para la sociedad mexicana un año difícil. La violencia va en aumento, incluso según cifras oficiales. Los sismos de septiembre dejaron hondas huellas, todavía visibles en muchos pueblos y ciudades del país. Para mujeres y niñas la vio-lencia es amenaza cotidiana: el feminicidio, las agresiones machistas, los secuestros y desapariciones no cesan, ni siquiera ahí donde la alerta de violencia de género debería contribuir reducir el riesgo. No obstante, sin afán de optimismo excesivo, la crisis, o estancamiento, en que vivimos puede verse como un incentivo para resistir a la desesperanza y buscar con más ahínco un cambio constructivo.

Los sismos de septiembre trajeron dolor y desolación. La pérdida de hogares, escuelas, centros comunitarios, y edificios gubernamentales significa un fuerte trastocamiento de la vida perso-nal y comunitaria. Poco se ha informado del desastre en Morelos, pero ahí, como en Oaxaca, hay pueblos que no han recibido ayuda, comunidades desplazadas que viven en terrenos ajenos; esposas de migrantes que por no ser dueñas de las parcelas donde trabajan y viven, no han podido acceder al fondo para desastres; funcionarias sin oficina, cuyos sueldos se han atrasado o no llegan. A más de tres meses, en el campo y en la ciudad, la desidia, lentitud o negligencia de las autoridades es evidente. En contraste, la solidaridad y la movilización colectiva, persistentes en la adversidad, preservan algo de esa energía social que antepuso la empatía al miedo. Mantenerlas en los próximos meses será un reto para una sociedad abrumada por la hojarasca electoral.

Vivir bajo riesgo de desastres naturales es inevitable en nuestro país; no lo es, en cambio, que temblores y tormentas arruinen la vida y los sueños de miles de personas. Tampoco es normal vivir bajo la sombra de la violencia, asociar la calle con el riesgo de ser asaltado, secuestrado, asesinada o acosada, o saber que la casa es campo minado para mujeres y niñas. Conocer y reconocer las violencias en que vivimos es necesario, pero no basta. Saber que aumentó la tasa de feminicidios, violencia machista, y desapariciones, como documenta la actualización del estudio Violencia feminicida en México: Aproximaciones y tendencias 1985-2016, debe permitir adecuar las políticas públicas y afinar las estrategias sociales para prevenir y sancionar. ¿De qué sirve, si no, acumular cifras y estudios sin hacer nada? ¿Para seguir documentando una catástrofe anunciada o en proceso?

Aunque por ahora éste y otros estudios sobre la violencia y la llamada “guerra contra el narco”, parecen destinados al porvenir como pruebas de cargo contra un gobierno que opta por normalizar la violencia institucional, a la sociedad nos permiten entender la crisis que atravesamos. Los efectos de la expansión del crimen organizado, de las intervenciones militares y de la violencia extrema en la vida de las mujeres, se añaden a las violencias machistas “tradicionales”, que persisten, pese a campañas, nuevas instituciones y leyes, porque no hay un cambio de fondo y porque la vio-lencia generalizada opaca y favorece las violencias cotidianas. De ahí la importancia de las denuncias, movilizaciones y memoriales que han surgido desde la sociedad civil en el Estado de México y otros territorios degradados por el feminicidio, como recordatorio de que el Estado está obligado a garantizar los derechos humanos y a preservar las libertades.

Ante este sombrío panorama, conservar la esperanza, fortale-cerla desde la acción cotidiana, es una forma de resistencia contra la adversidad y el autoritarismo. El colectivo #SeguridadSinGuerra, las madres de desaparecidos y jóvenes asesinadas que buscan verdad y justicia, las manifestaciones cívicas y artísticas contra el olvido, la violencia y la corrupción, son ejemplos de resistencia social contra la degradación social y política. Van marcando el camino para hacer realidad nuestro derecho a vivir con dignidad y justicia.