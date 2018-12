Aceptó el Secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo que en varias entidades de la República se vive una grave situación de inseguridad y, de paso, reveló que ya se han desplegado 50 mil policías militares, policías navales y policías federales a lo largo y ancho de México.

Reconoció la amenaza que representa la violencia de las bandas criminales dedicadas al robo de combustibles, los llamados “huachicoleros”, responsables de muchos asesinatos y hasta con base social en muchas comunidades.

Aseguró que la semana próxima se dará a conocer la estrategia que se empleará para combatirlas, quizá a partir de las experiencias del hoy encargado del despacho de la PGR, Alejandro Gertz Manero, quien enfrentó el problema durante la administración de Vicente Fox.

Duros interlocutores en el sector privado

La vigorosa fuerza electoral que respalda al gobierno de la República hace difícil sobrellevar su poder e influencia para muchos sectores de la sociedad mexicana que no votaron por Morena o simplemente no votaron nadie oponerse a las políticas oficiales.

Aunque los partidos políticos intentan presentar resistencia en las instancias del Congreso, lo cierto es que no tienen los suficientes votos para bloquear las iniciativas con las que no estén de acuerdo.

Así, como en los tiempos del partido hegemónico, los organismos que agrupan a la iniciativa privada serán las trincheras desde donde los empresarios podrán defender sus intereses. Para ello la Coparmex y el CCE serán punta de lanza.

Un video más del asesinato de Colosio

La desmemoria y la morbosidad le dieron gran importancia a un video que, según el Instituto Nacional de Acceso a la Información no estaría disponible hasta dentro de dos décadas, con algunos otros documentos del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Se ordeno su difusión, como si al ser visto se fueran a descubrir aspectos o escenas que se ocultaban con mala intención. Se ha difundido y, como era de esperarse, no aportó nada nuevo, salvo satisfacer el morbo de quienes, por edad, no habían visto aquellas escenas de la tragedia de Lomas Taurinas.

Quien quiera saber todos los detalles de aquella tragedia tendría que buscar el informe redactado por el doctor Raúl González Pérez, resultado de la más exhaustiva investigación y análisis de aquel crimen. Ah, pero no faltan quienes buscan sus 15 minutos de gloria.

NOTAS EN REMOLINO

¿Quién colocó vidrios a prueba de balas en las ventanas del despacho de la jefatura de gobierno de CDMX? Quien sabe. Como sea, la doctora Claudia Sheinbaum no tiene porqué gastas dinero de mis impuestos para quitarlos. Son sencillos los gestos simbólicos cuando no los paga uno de su bolsillo… Nadie más satisfecho que el gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas por la visita presidencial para poner en marcha los trabajos de perforación de pozos petroleros, pues con ello se reinician las actividades de una industria vital para la economía del Estado… Tuvo buen cuidado Enrique Alfaro en subrayar que tomaba posesión como gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco, pues tuvo como representante presidencial a la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero… El Presidente Andrés Manuel López Obrador precisó en su conferencia matutina que del caso Odebrecht se difundirá sólo aquello que no entorpezca el curso del debido proceso… Dice el Secretario de Turismo Miguel Ángel Torruco que desparece al Consejo de Promoción Turística por ineficiente. Sabe bien que no es cierto, que desaparece porque los recursos del impuesto que lo fondeaba serán destinados a financiar parte del Tren Maya…