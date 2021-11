Esperamos que el efecto estacional observado históricamente en el cuarto trimestre del año beneficie en gran proporción a las empresas hacia el cierre del 2021

A partir del inicio del 2020, México ha mostrado una serie de efectos económicos estrechamente relacionados que han repercutido en el desarrollo y comportamiento de la economía nacional. Algunos de estos, provocados por el inicio de la pandemia por Covid-19, se han denominado “transitorios”, es decir, efectos coyunturales que se presentan debido a factores atípicos en el comportamiento cotidiano de dichas industrias y que esperamos se normalicen en periodos subsecuentes.

Dentro de dichos efectos encontramos el aumento de los niveles inflacionarios en el país, el incremento en la tasa de referencia como medida precautoria, la recuperación de la confianza del consumidor, entre otros.

El comportamiento del sector de consumo frecuente está sujeto a diferentes factores socioeconómicos que facilitan la comercialización de sus productos. Al estar enfocado en la producción y comercialización de bienes de consumo básico, su demanda se ha mantenido estable con el paso de los años, sin embargo; y a pesar de su alta resiliencia, el sector no queda exento de los cambios en patrones de consumo.

En los últimos cinco años, la relación precio-volumen había mantenido un comportamiento óptimo, donde los niveles estables de volumen permitían una mayor flexibilidad en los precios para así obtener el mayor beneficio de las ventas netas; sin embargo, durante el inicio de la pandemia (2T21) y por la pausa económica presentada, el volumen de venta sufrió una caída de alrededor de 2% a/a obligando a las empresas a implementar un incremento en los precios, cercano al 6% a/a de acuerdo con nuestra muestra de empresas; esto con el objetivo de preservar el nivel de ingresos y rentabilidad previos a la pandemia.

Después de un año de pandemia, el sector comenzaba a mostrar una recuperación en volumen de venta, sin embargo, los rezagos generados por la situación coyuntural de la economía nacional provocaron presiones inflacionarias perjudicando los costos de producción y como consecuencia, un retroceso en el volumen de venta observado y un nuevo incremento en los precios de venta establecidos en el mercado.

A partir de las nuevas estrategias implementadas en los precios de venta, la mayor parte de las empresas dentro de la industria han logrado estabilizar y fortalecer sus operaciones para obtener mayores beneficios. En el caso específico, Arca Continental (clave de cotización: AC) ha mostrado el mayor crecimiento en ventas netas (acumulado 12M) en los últimos 10 años, al crecer 218.41% (2021 vs 2012).

Por otro lado, Becle (clave de cotización: CUERVO) ha mostrado el mayor crecimiento en los últimos cinco años de operación al avanzar 42.61% (2021 vs 2017); por último, Industrias Bachoco (clave de cotización: BACHOCOB) se posicionó como la empresa con el mayor crecimiento en ventas netas en los últimos 3 años y 12 meses tras crecer 27.77% (2021 vs 2019) y 14.51% (2021 vs 2020), respectivamente.

Asimismo, el comportamiento del consumidor ha presentado modificaciones y, por ende, generado nuevos hábitos de consumo. Este efecto se ha visto reflejado, en mayor medida, en la reponderación de la importancia de los canales de distribución.

A lo largo de los años, el canal tradicional ha mostrado la mayor importancia en la industria, sin embargo, tras la confinación de la población, y el auge del sector tecnológico, tanto las estrategias digitales y la venta directa al consumidor han tomado especial relevancia.

Por otro lado, el dinamismo en los niveles inflacionarios sería un factor que mostraría un efecto mixto en resultado, al beneficiar el crecimiento de los ingresos del sector, aunque contrarrestado por mayores costos en insumos.

Consideramos que, tras el comportamiento observado en el sector, existe una serie de oportunidades de inversión en el mercado accionario, si bien podemos encontrar emisoras con fuertes apreciaciones en los últimos meses; existen otras dedicadas al segmento de conservas y proteínas que, tras importantes ajustes, muestran un alto atractivo potencial en el corto plazo.