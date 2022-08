Consultas del T-MEC: llevamos las de perder

El inicio de las consultas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como T-MEC esta misma semana, acerca de la política energética mexicana, es un tema de carácter legal, comercial y económico. La gran incógnita es qué postura asumirá el equipo negociador mexicano en un escenario indica que en lo aparente, lleva las de perder.

Y no es falta de capacidad del equipo comandado por la Secretaria de Economía lo que preocupa, sino las medidas adoptadas en el sector por esta administración que en nuestra opinión sí trastocan el espíritu y la letra del tratado y, por otra parte, en forma igualmente abrumadora, el tono político discursivo que vayan a ser instruidos a utilizar.

Nuestra apuesta es que la revisión que por parte de México estará a cargo de la Secretaría de Economía que dirige Tatiana Clouthier, sea sobre el primer enfoque, el técnico, aun cuando en el fondo llevemos las de perder. Ciertamente muchas de las prácticas de este gobierno en el sector indican que sí hemos fracturado los compromisos que asumimos con nuestros socios en el sentido de mantener un piso parejo para todos; es decir, no privilegiar a las empresas del Estado mexicano como CFE en el sector de electricidad electrificación y Pemex en hidrocarburos, en detrimento de las empresas privadas con capital estadounidense y canadiense.

En las consultas se van a revisar argumentos y posiciones en relación con el incumplimiento con los compromisos asumidos al amparo del T-MEC, cuyas negociaciones estuvieron primordialmente a cargo del equipo negociador del Presidente Peña Nieto, con la participación al final de una representación del equipo de transición del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, comandado por el Dr. Jesús Seade, para incidir en lo que hoy está en el ojo del huracán.

La disyuntiva, por lo tanto, es el papel que va a asumir el equipo negociador.

Como es de suponerse, un resultado desfavorable podría ser muy grave, aunque no necesariamente signifique el desembolso de recursos públicos. La danza de cifras que se ha manejado públicamente para meterle presión al tema, habla de 10 mil hasta 30 mil millones de dólares de sanción, un mundo de dinero que el gobierno mexicano no tiene, pero si en el informe definitivo existen incumplimientos, lo que procederá es el retiro de beneficios, que resultaría en la aplicación de aranceles a exportaciones provenientes de nuestro país. Es decir, Estados Unidos y Canadá pegarían donde más duele: en el sector exportador mexicano, son dispararse en el pie desde luego (se anticipa que aplicarían aranceles fundamentalmente en el agro y en productos terminados -no esenciales para su propia cadena de valor- en el mercado de electrodomésticos, por ejemplo).

Si por el bien de México, primero van los pobres, habrá que tener sumo cuidado con la encomienda a nuestro equipo negociador. El agro es un sector que, como se sabe, ya padece de la factura que pasan ineficiencias y ausencias de Estado de Derecho en distintas partes de nuestro territorio.

Por otro lado, estamos sacudiendo innecesariamente el T-MEC cuando muchas de las medidas en el sector energético que el gobierno ha intentado aplicar, hoy en día están suspendidas por el Poder Judicial. Esto es, ni siquiera se han podido aplicar a cabalidad las decisiones del gobierno en el plano doméstico y ya tenemos frentes abiertos en el ámbito internacional. Lo mejor sería actuar con sensatez, máxime cuando cuando este gobierno entra ya al tercio final de actuación.

Los tiempos político-electorales también juegan su papel en ambos lados de la frontera. Además de los medios de defensa como los amparos en el ámbito doméstico, el tema del T-MEC nos llevará hasta el segundo o tercer trimestre de 2023, porque este mecanismo -que no estaba contemplado en el TLCAN- tiene una duración aproximada de un año; por lo tanto, el resultado recaerá en la administración actual, al tratarse de un proceso Estado-Estado, distinto a los arbitrajes de inversión por conflictos Inversionista-Estado, cuya duración sería de hasta cuatro años, heredándose el problema a la siguiente administración.

El plano político-electoral también juega en los Estados Unidos. El Presidente Biden se fortalece después de enviar iniciativas de ley anti inflacionarias y en pro del combate al cambio climático, en un escenario en el que las elecciones de medio término en noviembre próximo juegan también su parte, y ni qué decir de los procesos electorales para 36 estados y 3 territorios en noviembre, incluyendo el Estado de Texas, cuna de múltiples intereses en el sector de las energías en nuestro país.

Finalmente, recordemos que el año 2026 marca la primera revisión del T-MEC. Huelga decir que el tratado es un ancla de primerísima necesidad para nuestra economía; solo recordar que el 80 por ciento de nuestras exportaciones tiene como destino a nuestro vecino del norte.

Tiempos interesantes. Aguas turbulentas. Es momento de llevar a buen puerto este proceso, actuando con sensatez, responsabilidad y altura de miras.

*El autor es abogado y socio líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.