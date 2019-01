Nada nuevo que quienes gobiernen busquen satisfacer a las galerías, pero siempre se ha eludido meterse en terrenos pantanosos, de los que será difícil salir, sobre todo cuando podrían violar el marco legal y constitucional.

Algo así podría ocurrir si el partido en el gobierno no combate la percepción de sus electores y hasta de muchos que no son sus militantes, de que existe la real posibilidad de enjuiciar a los expresidentes por presuntas omisiones durante sus gestiones.

Más grave que afirmen que tal posibilidad se sometería a una consulta popular, porque sólo consiguen exacerbar el ánimo de linchamiento de

tantos, más de los que creemos, dispuestos a linchar políticos .

Avanza la reforma de guardia nacional

Ayer se iniciaron los foros de consulta sobre la Guardia Nacional y, claro, sobre las reformas constitucionales que necesitan ser aprobadas para que tal institución pueda existir.

Como catársis los foros son buenos, pero inútiles de construir consensos se trata, pues los de ayer han mostrado las profundas divisiones entre gobernadores, entre dirigentes políticos y dirigentes de ONG.

Ojalá y tomen nota los coordinadores de las bancadas del Congreso, pues a estas alturas deben tener claro, clarísimo, que todo dependerá de los cabildeos que hagan para conseguir la mayoría calificada.

No manejará el INE elecciones estatales

Mala noticia que los consejeros del Instituto Nacional Electoral estén considerando la posibilidad de no organizar las cinco elecciones estatales de 2019 y, como pilón, las extraordinarias de Puebla.

Es el resultado, dicen los consejeros, del recorte al presupuesto del instituto, porque el recorte al gasto del INE, no a las prerrogativas de los partidos políticos, porque estas se fijan por fórmula constitucionalmente prescrita.

El problema político mayor es que si el INE se abstiene, las elecciones locales tendrían que organizarlas y manejarlas los institutos electorales locales y eso, lamentablemente, es una puerta a seguras reclamaciones y conflictos.

NOTAS EN REMOLINO

La desconfianza, cuando es excesiva, afirmó Carlos Castillo Pereza, puede consudir a la inmovilidad. Valdría la pena repensar prejuicios y valorar actitudes, porque uno tiene la impresión de que, justificada o no, condujo al gobierno a la posición actual en el caso de la escasez de gasolina… No deja de tener razón Mario Delgado al decir que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un enorme bono democrático, luego deben procurar que no empiece a gastarse cuando apenas empieza el sexenio… Los reclamos de personal del aeropuerto capitalino porque no les pagaron bonos ni entregaron vales, son apenas un pálido reflejo de lo que ocurre entre el personal del gobierno federal, un descontento, aunque digan que sólo le quitaron “privilegios”

a los altos mandos… Los ministros de la Suprema Corte de Justicia acordaron rebajar su sueldo en 25 por ciento. No es lo que quería el gobierno, cierto, pero es un avance… Por cierto, ¿quien fija el sueldo presidencial que es el tope a recibir por cualquier funcionario del gobierno federal?... Según la legislación “garantista”, si se publican las fotos e identidades de quienes son acusados de cualquier delito, se viola el debido proceso; pero cuando se libera a una persona por considerar que fue injustamente encarcelada, también se oculta su identidad, por aquello del “debido proceso”. Mmmmm