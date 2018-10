La consulta ciudadana para determinar la ubicación del nuevo aeropuerto se convirtió en una auto trampa para López Obrador, sea cual sea el resultado pierde.

Mucho se habló y escribió sobre la consulta: I) desde la perspectiva jurídica hubo quien la tachó de ilegal, con efectos no vinculantes, por lo cual es tan inútil como ociosa; II) también se analizó desmedidamente el alcance y cobertura, de los 538 municipios donde se realizó, mucho se dijo que por lo menos un tercio son morenistas; III) se cuestionó la organización y el padrón, así como los mecanismos de control y la transparencia de los resultados y por supuesto el hecho de que la mencionada app no funcionó, sobran testimonios en la red de personas que votaron más de una vez, existe el propio reconocimiento de los organizadores de que la aplicación (consulta de padrón) no funcionó algunas horas, pese a lo cual la consulta continuó.

Con todos los cuestionamientos a cuestas al sábado, habían votado 750,000 ciudadanos, en las casi 73,000 mesas receptoras anunciadas, lo que significa que votaron diariamente 3.5 ciudadanos en cada mesa.

A nivel municipal, por cada uno de los 538 municipios votaron 1,301 personas en tres días (433 diarios). Por lo que respecta a la Ciudad de México, el de la voz votó en la mesa receptora ubicada en el centro cultural Siqueiros, donde había fila de 10 personas, con una urna casi llena, por lo que a mí respecta en esa mesa la consulta fue un éxito.

Pese a todos los pesares la consulta fue un ejercicio inédito de participación ciudadana, aunque poco cuidada y trasparente. Al momento de escribir la columna no hay datos sobre número de mesas abiertas, ciudadanos capacitados, participantes y financiamiento, entre otros.

Sea cual sea el resultado, el gobierno morenista saldrá raspado; si gana Texcoco el presidente electo sabrá que muchos ciudadanos no comparten su forma de hacer política ni la visión de país; en caso de ganar Santa Lucía podría generar desconfianza entre los círculos financieros, enviando señales negativas a los mercados.

La consulta ciudadana fue muy cuestionada, habrá que ver cómo AMLO y su equipo operan los resultados, si es con la arrogancia que han demostrados hasta ahora, de poco servirá el ejercicio democrático.

