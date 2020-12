Como hablamos en la primera parte, el aguinaldo es un ingreso adicional y como tal debería servir para acercarnos a nuestras prioridades. Desde luego son distintas para cada persona. Podrían ser, por ejemplo: mejorar nuestra situación financiera, salir de deudas, alcanzar una de nuestras metas, vivir una experiencias increíble, construir un patrimonio para el futuro o brindar seguridad a nuestra familia.

Muchas personas, sin embargo, lo tienen contemplado desde antes en su presupuesto o plan de gastos y por lo tanto, desde meses antes deciden su destino. Lo gastan mucho antes de que lo reciban, lo que también significa que sale más rápido de lo que llegó.

Una de las claves del buen manejo de nuestro flujo de efectivo (que nadie menciona, por cierto) es que el plan de gastos se hace sólo con el dinero que tenemos en mano, que ya ganamos, que ya recibimos. Nunca con dinero que “nos van a pagar” la siguiente quincena. Me costó muchos años entenderlo, pero la idea precisamente es esa: no gastar dinero que no tenemos. Hacer un plan de gastos —o presupuesto— consiste simplemente en asignarle a cada peso que ganamos un trabajo. Hacernos una sencilla pregunta: ¿qué es lo que este dinero tiene que hacer por mí, antes de que me vuelvan a pagar?

Esto no significa que no debemos hacer planes a largo plazo. Simplemente no mezclar. Un plan a largo plazo nos ayuda, por ejemplo, a determinar cuánto dinero necesitamos ahorrar cada mes para lograr una meta (por ejemplo, cuánto necesitamos para tener un retiro cómodo). Eso es importante. Ya que lo sabemos, la incorporamos a nuestro presupuesto mensual como una prioridad. Pero hacer un presupuesto significa asignar el dinero que tenemos en mano, según nuestras prioridades (y nuestras obligaciones).

Recibir el aguinaldo es como recibir una quincena extra (o más, según la prestación que tengamos). Entonces en ese momento, que ya lo recibimos, es cuando debemos asignarlo a aquellas cosas que más nos importan.

¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el aguinaldo? Obviamente depende de nuestra situación financiera. Si tenemos deudas de corto plazo (tarjeta de crédito, préstamo de nómina, automóvil), lo mejor es pagar lo más que podamos, para salir de ellas antes. Nos quitamos de obligaciones y liberamos flujo de efectivo –dinero que podemos usar para otras cosas.

Si no tenemos deudas, pero tampoco tenemos un fondo para emergencias (vivimos al día), podemos usar el aguinaldo para empezar. Tener algo porque siempre hay imprevistos y el tener un colchón nos ayuda a sortearlos sin tener que usar créditos (y volver a comprometer dinero que ganaremos en el futuro, para pagar alguna necesidad de hoy, lo que nos quitará dinero en el futuro para otras cosas).

Si no tenemos deudas de corto plazo y ya hemos construido un fondo para emergencias, pero contamos con un préstamo hipotecario, tal vez valdría la pena adelantar mensualidades. Eso nos ahorra un montón de intereses en el futuro (particularmente si estamos en los primeros años de ese préstamo).

Otra gran posibilidad es apuntalar el ahorro para el retiro, porque como todos sabemos, con las puras contribuciones obligatorias a las afores (de las más bajas del mundo) no nos va a alcanzar para mantener nuestro nivel de vida cuando ya no podamos trabajar. Además podemos maximizar los beneficios fiscales que existen y obtener un saldo a favor en nuestra declaración anual.

Finalmente, el aguinaldo también puede servir para acercarnos a alguna otra de nuestras metas de vida. Siempre en equilibrio y de acuerdo con lo que es importante para nosotros.