El aguinaldo es para muchas personas un ingreso muy esperado al final del año. Por ley se pagan 15 días de salario, aunque algunas empresas o entidades otorgan una cantidad mayor a sus trabajadores.

Sin embargo, al ser un ingreso esperado, muchas personas se lo gastan desde antes de recibirlo. Quieren comprar algo, y piensan: “cuando reciba mi aguinaldo lo liquido”. Ya está etiquetado, lo cual es una lástima porque se va más rápido de lo que llega. Eso es un gran error y se demuestra en épocas de crisis como la que estamos viviendo: mucha gente perdió su ingreso o lo vio seriamente disminuido. Quizá no reciban el aguinaldo que “esperaban” cuando comenzó el año y que ya se gastaron.

Siempre he pensado que uno tiene que presupuestar el dinero que uno tiene, que uno ya recibió, pero no el que uno está “por recibir”. Esto parece sencillo —incluso obvio— pero demasiada gente hace planes con dinero que todavía no ha ganado. No lo hagamos más. Presupuestar consiste simplemente en asignarle a cada peso que ganamos un trabajo. En darle órdenes al dinero que tenemos: decirle qué es lo que queremos que haga por nosotros.

Ahora bien, en esta temporada hay varias empresas que quieren quedarse con una parte de nuestro aguinaldo y por eso vemos muchas promociones. Los bancos ofrecen, por ejemplo, inversiones a una tasa mayor (pero aún por debajo de la inflación) si invertimos el aguinaldo con ellos, pero también buscan incentivar el uso de sus tarjetas de crédito al ofrecer recompensas si llegamos a cierto nivel de gasto. Los comercios ofrecen ventas nocturnas y otro tipo de eventos promocionales para atraer ese dinero: al final haremos compras navideñas. Hay que tener, desde luego, mucho cuidado con esto.

Para quien ya se gastó su aguinaldo desde antes no hay muchos consejos que se puedan dar más que aprender de la experiencia para que el siguiente año sea distinto. No gastemos el aguinaldo desde antes, porque todavía no existe. No hagamos nunca planes con dinero que todavía no hemos ganado. Ese es el primer hábito que tenemos que cambiar.

Si no lo hemos gastado, el aguinaldo entonces se convierte en un ingreso extra, adicional, que nos abre nuevas posibilidades. Nos puede ayudar a conseguir aquellas cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, seguridad para nuestra familia o bien mejorar y hacer más sólida nuestra situación financiera actual.

Personalmente, durante varios años usé mi aguinaldo para hacer aportaciones adicionales anticipadas a mi crédito hipotecario y ahorrarme un montón en intereses. Lo terminé de pagar en la mitad del plazo original y el no tener ese compromiso me da una libertad enorme.

Pero también lo he usado para ahorrar y lograr una meta importante. Cuando mi hija era pequeña, la pude llevar a Disneylandia gracias a él y fue quizá una de las experiencias más gratificantes que en familia recordamos. Hay quien lo espera para poder programar una cirugía de ojos, por ejemplo.

También se puede usar el aguinaldo para hacer aportaciones adicionales a nuestro plan de retiro y maximizar el beneficio fiscal (también lo he hecho, aunque yo prefiero ahorrar durante el año para ello). Cosas que ayudan a construir patrimonio.

En fin, hay muchísimas posibilidades de hacer un buen uso de nuestro aguinaldo, algunas de las cuales mencionaré con más detalle en la siguiente columna.

