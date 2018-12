Es necesario que los liderazgos de las bancadas mayoritarias en el Congreso se enteren que para ellos la fiesta ya terminó y que, si no se apresuran, la agenda de pendientes los rebasará.

Poco ganan si, como el senador Monreal, tratan de competir en el envío de iniciativas. A querer o no tendrán que acordar una agenda de prioridades con el Ejecutivo, lo cual no significa sumisión, como algunos suponen.

Pronto votarán los presupuestos federales, pero antes tienen que ratificar los nombramientos de los funcionarios superiores de Hacienda, hasta el de Carlos Urzúa, si no quieren que sus actos puedan ser calificados como inconstitucionales.

¿Cuáles son las prioridades de la SEP?

Tiene la SEP muchos y complejos desafíos, entre los cuales están la ruptura del pacto educativo del gobierno de Michoacán, los ya cotidianos retos de la CNTE, además de la difícil tarea de traducir a la realidad los objetivos educativos de Morena.

Tiene que asegurarse también que, mientras atiende esos pendientes, el sistema educativo nacional funciona, casi en automático, en tanto baja su reforma educativa hasta los planteles.

Hay otros pendientes, sin duda, lo cual lleva a que uno se pregunte que, siendo como es trascendente la educación, tiene que ser prioridad meterse, por complacer, en el berenjenal de la descentralización. Preguntarse si vale la pena.

Puebla: ¿fallo por corrección política?

Dizque por transparencia, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien se le encargó proponer una resolución para el conflicto poselectoral por la elección de gobernador de Puebla, “filtró” su proyecto de resolución.

Para quienes hemos seguido el proceso electoral de Puebla, sin apasionamientos y prejuicios partidistas, es evidente que desde los fallos iniciales del tribunal podía deducirse que, pese a todo, tendría que reconocerse el triunfo de la candidata del PAN.

Es preocupante que el magistrado trate de cubrir sus espaldas al adelantar la propuesta al pleno. Y uno quisiera pensar que el Tribunal no caerá en la trampa de los fallos políticamente correctos. No la autoridad electoral.

NOTAS EN REMOLINO

El spot publicitario del PAN, con su torpe comparación del actual gobierno no sólo con dictadores, sino con genocida, bien puede calificarse como torpe, pero también la ratificación de que los anayistas no aprendieron con la derrota electoral... Dice el nuevo director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, que intentará que a la empresa se le quiten tantas regulaciones, las cuales considera excesivas. Veremos... Lo dicho, Clemente Castañeda es ya el heredero de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano... El gobernador michoacano Silvano Aureoles llevará a la Suprema Corte el tema de los superdelegados... Alguien preguntó si en la Conaliteg están enterados que este mes es clave para la producción de libros de texto, si quieren tenerlos a tiempo de repartirlos en los estados... Dicen que los millenials idealizan a Mújica, el expresidente de Uruguay por su sencillo estilo de vida. Olvidan que Uruguay no tiene más pobladores que Guadalajara... El problema no revelado en el caso del avión presidencial es que no puede venderse, así como así. Un tosco ejemplo: trate usted de vender su casa, comprada a crédito, cuando todavía no termina de pagar. Verá que no puede hacerlo sin la autorización del banco dueño de la hipoteca...

