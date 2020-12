Donald Miller en su libro Building a Story Brand afirma “si confundes, pierdes”. Esta máxima de la comunicación es una frase sencilla y llena de significado, que no deja de resonar en mi cabeza desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

El Gobierno de la República, en su manejo de la emergencia sanitaria, ha cometido graves errores, siendo uno de los más importantes la generación de mensajes confusos, los cuales han llevado a que la sociedad mexicana tenga que tomar sus propias decisiones acerca de qué actitudes tomar, qué hacer o no, respecto del Covid-19. Sin duda, una de las confusiones más graves de esta historia tiene que ver con las inconsistencias de los mensajes relacionados con el uso del cubreobocas.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha insistido desde los inicios, en la importancia del uso universal de la mascarilla para disminuir los contagios, el presidente López Obrador sigue negándose a utilizarlo en sus apariciones públicas ya sea en lugares cerrados o abiertos. No fue hasta cuatro meses que el subsecretario López-Gatell apareció en una de sus conferencias con un cubrebocas. Desafortunadamente, en ese mismo acto, este declaró que no existía evidencia de su protección, al mismo tiempo que afirmaba su uso masivo para la disminución de la transmisión del virus. Aún peor, con 107 mil 565 muertos y en plena emergencia en la Ciudad de México, el Presidente declaró en la mañanera del 2 de diciembre que el “cubrebocas no es indispensable”.

En contraste, Claudia Sheinbaum contradiciendo —hasta donde puede— a Andrés Manuel, ha pedido todos estos meses en la importancia del uso del cubrebocas como estrategia esencial para la disminución de contagios. En la campaña de emergencia ha insistido que para quienes tienen que salir, el uso del cubrebocas es indispensable. A pesar de esta y de otras medidas, los contagios no paran y de acuerdo con diversas fuentes, la saturación hospitalaria en los hospitales del IMSS en el Valle de México ha alcanzado el 86% de su capacidad. Así también lo afirman en sus cuentas de Twitter de diversos médicos que están en primera línea.

Dando una vuelta de tuerca más a la confusión, López-Gatell, llegó a decir que el color del semáforo epidemiológico es intrascendente siendo este, durante todos estos meses, el indicador para conocer si era necesario o no detener las actividades económicas no prioritarias con el fin de frenar los contagios, además de lo que simbólicamente representa para la actuación de la población. Entendemos que haya quienes no pueden darse el lujo de quedarse en casa, por este motivo, declarar el semáforo rojo en la CDMX podría forzar la implementación de las medidas económicas ausentes y tan necesarias para afrontar la pandemia.

Es verdaderamente trágico lo que estamos viviendo. A pesar de esto, hace dos días, con 114 mil 298 muertos, el presidente minimizó la tragedia con sus declaraciones, pidiendo a la población (de la CDMX), guardarse del 14 al 25 de diciembre, solamente 10 días, para detener los contagios y así disminuir la saturación hospitalaria. El mensaje para la conducción de la pandemia por parte del presidente es: con 10 días que nos guardemos, se acaba el problema. Esto es verdaderamente grave.

Es terrible que el manejo de la pandemia para el Gobierno de la República sea un espectáculo mediático de declaraciones; no un tema de fondo, sino de forma, que trae como consecuencia la pérdida de cientos de miles de vidas. El gobierno no deja de confundir con mensajes contradictorios, no da ejemplo de lo que se tiene que hacer y busca administrar las muertes a través de comunicados, conferencias de prensa, mañaneras, vespertinas y gráficas.

Ante el clima de confusión en el que nos encontramos, esperamos que Claudia Sheinbaum se decida por ya tomar las acciones inminentes que requiere la situación en la CDMX.

Lourdes Villanueva González es profesora de la Licenciatura en Gobierno y de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Licenciada en Comunicación y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. En World Youth Alliance Foundation fue directora de la oficina de América Latina y el Caribe y posteriormente, Social Media Consultant para HQ en Nueva York. Es socia fundadora y Business Development Director de la agencia de comunicación Saxum Media -Online Reputation Agency, así como de Wombat Accelerate.

Twitter: @yuyisvg