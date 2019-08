El gobierno federal está leyendo lo que pasa en la economía del país y tomando cartas en el asunto. Se reconoce que existe un problema con el ritmo de crecimiento de la economía, que es necesario acelerar. El incremento de los salarios y el crecimiento de las transferencias a jóvenes y a adultos mayores generan mejores condiciones para el desarrollo social y tienen ya efectos claros sobre la calidad de vida de millones de personas. Pero sin crecimiento económico, las oportunidades para la población serán limitadas y, eventualmente, la hacienda pública no contará con los ingresos necesarios para financiar el desarrollo. Es evidente que se requiere de mayor inversión privada que complemente los proyectos públicos. Eso pasa por fortalecer la confianza del sector privado para con las políticas de la actual administración. Hasta el momento, contra algunos pronósticos, se ha garantizado la estabilidad en buena medida, gracias al manejo prudente de las finanzas públicas. Los nuevos programas no se han financiado con mayor gasto, sino con la reasignación de partidas no prioritarias, o de plano innecesarias. Estos recursos también han salido del combate a la corrupción y el cuidado muy estricto, para reducir los costos para el estado, de las grandes compras e inversiones del gobierno.

En los últimos días, la agenda del presidente se ha enfocado en enviar señales que generan confianza y, eventualmente, mayor inversión privada y un mejor medio ambiente de negocios. El propio plan de inversión de Pemex abre la puerta a la participación de las empresas en la explotación del crudo, como una de las alternativas para ampliar la plataforma de producción. El resultado fue que las calificadoras mantuvieran su valoración de la deuda de la empresa del Estado. El martes pasado, el presidente anunció un acuerdo que pone fin al diferendo, y a la disputa legal del tema de los ductos de gas, lo que reduce los costos de CFE. El acuerdo garantiza la provisión de gas y, por tanto de electricidad, a CFE y a la industria; es decir, el acuerdo va a repercutir en inversión de corto plazo tanto de CFE como de los privados; al día siguiente, el presidente anunció un acuerdo con las afores, que reducirá las comisiones de los trabajadores, lo que va a repercutir en incrementos de hasta 10% en las pensiones que van a recibir los trabajadores retirados. La medida va a fortalecer el sistema de administración de fondos, que es también una de las principales fuentes de financiamiento para la inversión en infraestructura del país. Es decir, la medida servirá también para impulsar la inversión. Lo que podemos ver es una relación cercana entre los actores económicos, encargados de la inversión y a generación de empleo, con el gobierno, para concretar acuerdos que son buenos para impulsar el crecimiento económico del país.