Natura anunció que el fin de semana concretó la adquisición de Avon Products y nombró al nuevo equipo de dirección para liderar la siguiente etapa de crecimiento de la empresa.

La fusión creará la cuarta empresa exclusiva de productos de belleza más grande del mundo.

Natura & Co, que cotiza en la Bolsa B3 de São Paulo, también prevé comenzar a comercializar a través de ADR en la Bolsa de Nueva York a partir de hoy.

La combinación de Avon, Natura, The Body Shop y Aesop amplía significativamente el alcance del grupo, multicanal y multimarca, que atenderá a más de 200 millones de consumidores en todo el mundo.

Natura &Co ocupará posiciones de liderazgo en la venta por relaciones, venta online y offline, tanto a través de Avon y Natura, con más de 6.3 millones de consultores y revendedoras. El grupo también tendrá un lugar importante en el formato retail, con más de 3,000 tiendas y una mayor presencia digital en todas las empresas.

La plataforma Cobro Digital (CoDi) suma desde su lanzamiento 1 millón 600,222 cuentas válidas hasta el 2 de enero, de las cuales al menos 133,379 reporta alguna operación de pago o cobro.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), al menos 71,995 cuentas han realizado un pago con la plataforma, mientras que 61,384 han utilizado esta opción para hacer algún cobro.

Indica que se han registrado 147,818 operaciones a través de CoDi, con un promedio de 1,736 durante los días hábiles, así como alrededor de 1,770 en los fines de semana.

El Banxico señaló que el monto acumulado de las transacciones hasta el 2 de enero pasado es de 100.6 millones de pesos, cuya cantidad promedio es de 681 pesos por movimiento.

La institución financiera que más operaciones acumula es Citibanamex, con alrededor de 60,000 transacciones, y también lidera el monto de éstas, al registrar casi 50 millones de pesos en el periodo.

En segundo lugar, por el número de transacciones está BBVA, con 30,000, y en tercer sitio se ubica Banorte con 15,000.

El sábado dio inicio la competencia mundial de robótica For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST), donde General Motors de México (GMM) participa por 14 ocasión y apoyará a 15 equipos mexicanos con mentoría de ingenieros especializados para que los estudiantes diseñen, construyan y programen un robot en seis semanas.

Este año, el reto es Infinite Recharge, presentado por Star Wars: Force for Change y consiste en que dos alianzas, formadas por tres equipos cada una, deberán proteger FIRST City de una lluvia de asteroides con un escudo protector alimentado por celdas de energía representadas por pelotas que los robots (androides) deberán recoger y depositar en contenedores, posteriormente deberán girar una ruleta que representa el panel de control y potencia la energía.

Finalmente tendrán que colgarse de una especie de péndulo que representa el interruptor de activación para el escudo protector.

De los 92 equipos mexicanos que participan este año, 15 serán mentoreados por más de 30 ingenieros voluntarios de las distintas localidades de GMM. Nuevamente la compañía contribuyó con la importación de kits de partes para 37 equipos competidores; asimismo, importará la cancha especializada para que se lleven a cabo las competencias regionales en Monterrey, Nuevo León y Torreón, Coahuila, misma que tiene un costo de medio millón de pesos.