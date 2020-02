Conciliatorio el discurso presidencial en la ceremonia que conmemoró el 84 Aniversario de la histórica Confederación de Trabajadores de México, la CTM que durante el siglo 20 fue fundamental para gobiernos y mandatarios.

En el Monumento a la Revolución, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó las decisiones y programas de su gobierno a favor de los trabajadores a los cuales convocó a participar en la regeneración nacional.

Paradójicos la presencia y el conciliador discurso presidencial para celebrar que el 24 de febrero de 1936 fundó la CTM el Presidente Lázaro Cárdenas, pues la historia nos dice que él creó el corporativismo de los gobiernos posrevolucionarios.

Feminismo, a corto y largo plazo

Tal parece que, atrapados en la narrativa de las conspiraciones conservadores, a los miembros del gobierno de la Cuarta Transformación les ha costado trabajo enfrentar la airada rebeldía de las mujeres jóvenes.

Y no han logrado estructurar un diagnóstico adecuado al desafío político y social que representan las constantes protestas, un diagnóstico que permita trazar planes a corto plazo y a largo plazo.

Las teorías de la conspiración no resolverán los problemas de las mujeres de México. Es posible que desde el poder logren debilitar las protestas, pero seguirá latente una rebeldía que puede estallar en cualquier momento.

Primero el principio de autoridad

En este espacio de comentó hace varias semanas que los conflictos de desabasto en los hospitales e Institutos Nacionales de Seguridad habían avivado en los funcionarios del sector salud el viejo principio de autoridad.

Quien esto escribe cree que en el conflicto juegan rol esencial los resentimientos personales, los cuales, astutamente presentaron como diagnósticos anticorrupción, argumento capital para someter a directores poco dúctiles.

Ganó el principio de autoridad y se impone a la vieja usanza. Al "tengan para que aprendan" se suma implacable campaña de desprestigio de los destituidos, con la lógica callejera de: "Ya está en el suelo, patéalo para que ya no pueda levantarse".

NOTAS EN REMOLINO

Ya la narrativa presidencial en Baja California puso en manos de la autónoma Fiscalía General de la República la decisión de proceder contra el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Abrirá el fiscal Gertz la caja de Pandora?... Critican a la titular del Trabajo Luisa María Alcalde por no asistir a una ceremonia en Tamaulipas donde estuvo Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero nadie dice sí había confirmado su asistencia la funcionaria mexicana... Curiosa valoración de las palabras entre la Auditoría Superior de la Federación y la SFP, pues para la segunda, las irregularidades no siempre son delitos. La explicación estaría quizá en aquello de "a los amigos justicia y gracia" ... Como que el régimen no quiere escoger Fiscal Anticorrupción, pues el Senado regresó a Palacio Nacional la terna que le habían enviado... Creativo, como siempre, el diputado Porfirio Muñoz Ledo propone crear "ciudades santuario" para alojar a los migrantes centroamericanos. Alguien debe avisarlo que el gobierno federal ya no tiene más recursos... Va la tercera licitación para las obras del Tren Maya...