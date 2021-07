AMLO cumplió tres años al mando del país, contando desde que ganó las elecciones y que Peña Nieto prácticamente le cedió las riendas del gobierno. Inició su mandato con condiciones muy favorables que sus antecesores inmediatos envidiarían: cómoda mayoría, conformación favorable de las cámaras y sin opositores que cuestionaran su legitimidad -como AMLO si lo hizo con sus antecesores-. De haber aprovechado para bien estas condiciones, habría podido llevar a cabo una verdadera y valiosa transformación que no se quedara en un eslogan. Una que construyera un país más próspero, con mayor seguridad, menor pobreza, y mayores oportunidades de desarrollo humano, un país más sustentable y democrático. La fuerza con que llegó le hubiera permitido unir voluntades y crear los consensos necesarios para romper cuellos de botella que han frenado el despegue de México. Esto no ha ocurrido. Hay mayor pobreza y desigualdad, malos resultados en salud -no sólo por la Covid-, una severa contracción económica iniciada antes de la pandemia, polarización social, alta inseguridad, pérdidas en desarrollo humano y daño ambiental, por citar algunos problemas.

Por otra parte, aunque no sean las ideales, se han dado transformaciones. Una de ellas es la consolidación del poder presidencial lograda por diversos medios. En primer lugar, una cómoda y acrítica mayoría en el legislativo que aprueba sus iniciativas, en ocasiones “sin cambiar una coma”. Algunas iniciativas aprobadas, como la referente a la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, se convierten en mecanismo de control sobre los supuestos adversarios. Aprovechó también la mayoría legislativa para allegarse de recursos adicionales como los obtenidos por la cancelación de fondos y fideicomisos, creados con el ahorro de años y que tenían fines específicos, como es la atención ante desastres naturales vía el FONDEN. Con ello se amplían los recursos disponibles para el gasto del gobierno ahora, pero limitamos su disponibilidad para los fines legítimos que perseguían dichos fideicomisos.

Segundo mecanismo de control, el debilitamiento de instituciones que fungen como contrapeso al Presidente y que son esenciales en una democracia vigorosa y para la protección de los intereses y derechos de las minorías. Me refiero a los órganos autónomos, el poder judicial y la prensa -la mayoría de Morena ya otorga cierto control sobre el legislativo-. Éstos también son relevantes para formular mejores políticas públicas, propiciar la transparencia y rendición de cuentas y para alcanzar un crecimiento inclusivo y elevado. Incluso debilitó los mecanismos para combatir la corrupción a pesar de ser bandera del gobierno. Utiliza para ello con gran efectividad el megáfono del que goza como Presidente, cuestionando y denostando a dichas instituciones y restándoles credibilidad. Utiliza también las herramientas de control presupuestal y sus potestades para nombrar incondicionales como sus titulares y altos mandos.

El uso o la amenaza de usar instituciones como la UIF o el SAT para amedrentar críticos es un tercer mecanismo. El cuarto mecanismo es el control que ejerce sobre Morena. Si bien hay otras figuras en el partido, ninguna lo opaca y muchos de sus legisladores o autoridades deben su posición actual a la popularidad y apoyo del Presidente. Como quinto mecanismo, está el debilitamiento de los gobiernos estatales y del federalismo, al estar recentralizando el poder por la vía presupuestal, por decisiones de política pública o por la vía política. El sexto mecanismo es el opacamiento ante la ciudadanía de los miembros de su gabinete y su sometimiento a la voluntad presidencial. Que los funcionarios sigan la línea presidencial es normal, pero lo que parece ocurrir actualmente no augura bien: escaso debate en las altas esferas, incapacidad para cuestionar al líder, desprecio por la evidencia, así como la toma de decisiones o cambios repentinos a las decisiones tomadas, sin aparente justificación razonada.

La ampliación del poder presidencial no ha elevado la capacidad del estado mexicano para cumplir con sus funciones. Más bien, ha contribuido a debilitarla como también lo hicieron la política de austeridad desmedida y el reemplazar funcionarios experimentados por allegados sin experiencia y formación relevante. El desabasto de medicamentos, la cesión de mayor territorio al crimen organizado y hasta los cada vez más frecuentes apagones e incendios forestales, ejemplifican la pérdida en la capacidad del estado para enfrentar retos públicos. De ello hablaré en mi próxima columna.

*El autor es especialista en políticas públicas. Profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Opiniones personales.

