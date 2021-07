A veces parece que el presidente de México confunde obediencia con eficacia. Y, para muestra, un botón. La semana pasada se reunió, como dijo él, con algunos gobernadores. El detalle es que todos esos eran gobernadores electos o en funciones de su partido: Morena. Tengo la impresión de que no invitó a los de otros partidos, ya sea porque ha tenido desencuentros con ellos, como con el de Michoacán o su perseguido favorito el gobernador de Tamaulipas o porque temió que a cambio de lo que iba a pedir, le pidieran algo a cambio.

El tema a tratar no era nada menor: la seguridad. Incluso se atrevió a decir, que si eso no se resolvía, su movimiento carecería de sentido y reconocimiento histórico. El contexto, sin embargo, no podría ser más adverso. Salvo por honrosas excepciones las policías a nivel estatal y municipal están desarticuladas. Padecen de una capacitación a medias y en algunos casos la mayoría de sus miembros no pasan los exámenes de confianza y su entrenamiento es deficiente o casi nulo. Los recursos destinados a la seguridad han ido disminuyendo de manera notoria y los fondos destinados a proyectos que la federación apoyaba, se han diluido o sencillamente han desaparecido.

Para hacer las cosas más complicadas, la política del presidente de abrazos no balazos, ha resultado en un desastre y en una manera de deshacerse de la responsabilidad sobre el tema, ya sea para deslindarse de sus antecesores o para justificar su idea (no probada en un estudio previo o en un diagnóstico plausible) de que bastaba con atacar las causas para dejar a la delincuencia sin carne de cañón y sin razón para delinquir.

La reunión de la semana pasada es, sencillamente, el reconocimiento implícito de que la estrategia no ha funcionado, pero al mismo tiempo, que el presidente no puede cargar con la responsabilidad política de aceptar dicho fracaso. Lo que se le ocurre, entonces, es llamar a los obedientes y a los que le deben algo, para que se hagan cargo y corran con los costos.

Al salir de la reunión los gobernadores, visiblemente preocupados y hasta molestos como reporta la prensa, solo atinan a comentar que ahora si tienen una serie de tareas en materia de seguridad que no saben como habrán de enfrentar o resolver.

Responsabilizar a los gobernadores de la seguridad es un asunto que no debería llamarnos a sorpresa, en efecto son responsables de ella en sus estados, pero olvida el presidente que la federación es la única que tiene los recursos, la capacidad técnica, la inteligencia y la capacidad de fuerza para hacerle frente a los ya muy poderosos grupos delincuenciales que operan en el país.

Sin embargo, olvida también, que por más que haga correr la responsabilidad a los gobernadores, la realidad es que la población ve en la seguridad, que la tarea central la tiene el presidente y a quién dependen de él, las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Nada más pero nada menos tampoco.