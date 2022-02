Hace muchos años, más de veinte, el Consejo de la Comunicación lanzó una convocatoria como lo hacía cada año para el Premio Nacional de Publicidad en la categoría de universitarios, en aquella ocasión, la campaña ganadora era contra las drogas. El spot que más recuerdo era el de una animación de una persona dibujada en blanco con el fondo negro, al protagonista se le pegaba un chicle en el pie, al intentar quitarse el chicle, lo embarraba también a sus manos, después su cara, hasta que el chicle terminaba en todo su cuerpo. “Con las drogas pasa igual”, sentenciaba el brillante spot. Esa imagen, la del monito de palitos luchando contra el chicle, explica a la perfección la forma en la que este gobierno ha manejado la comunicación en torno a la “casa gris”. Entre más se empeña el presidente en señalar hacía otro lado, ha logrado que el tema adquiera una vigencia inusitada.

El errático comunicado de gobernadores y gobernadoras de Morena plagado de mentiras, las declaraciones del propio presidente: “no le quitan ni una pluma a nuestro gallo”, preocupan. Preocupan porque ese, el tema que tanto ha preocupado y al que tanta tinta se le ha dedicado, no es ni de cerca, el más importante del país, ni el que está más cerca del corazón de los mexicanos.

Hablemos de lo que importa: la inseguridad. Estamos peor que cuando esto empezó (la guerra contra el narco de Calderón), pensé. Pero la percepción suele ser tramposa, así que me fui a los datos. Causa en Común agrupó los asesinatos de los tres últimos sexenios en sus primeros tres años de gobierno, en efecto estamos peor, por mucho. Zacatecas, Colima, Baja California, Guerrero, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, parece que podríamos elegir al azar el estado azotado por la delincuencia organizada. El presidente municipal de Cajeme decretó toque de queda después de las 10 de la noche. ¿De qué sirve? Los delincuentes entraron por las personas a sus casas. Las autoridades reportaban a cinco personas secuestradas, Ceci Flores, de las Madres Buscadoras, me dice que tenían reporte de 9, de las cuales una volvió, pero las familias tenían miedo a denunciar.

A tres años de gobierno se acabaron las excusas. El presidente que podía cambiar al país, lo rompió para dejarlo igual, y en algunos rubros como el de salud, dejarlo peor.

El que no investigó la corrupción del pasado, el que ignora la del presente, el que no escucha a la sociedad civil organizada, el que solo le habla al pueblo bueno: el que recibe la vacuna con la cabeza gacha y agradece sin preguntar ¿por qué no están vacunando a los niños?

Todo importa más que la casa gris, y sin embargo, seguimos hablando de eso.