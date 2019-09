Es posible que algunos en Palacio Nacional empiecen a convencerse de que los dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora son insaciables y también implacables, particularmente cuando los gobiernos ceden a sus incontables chantajes.

No les bastó contar con 40 diputados en la bancada de Morena, no su estilo el diálogo institucional y civilizado, solo la barbarie de la violencia, porque es violencia el secuestro de la Cámara de Diputados, hasta que se legisle a su gusto y contentillo.

Se envalentonaron con la defense que se hizo en la "mañanera" y la pública aceptación de una de sus demandas: el pase automático de normalistas a plazas magisteriales. Ya verán que quieren más. Quizá intentar que de una vez les entreguen la SEP.

Recelo por una reforma fiscal por entregas

Desde hace muchos meses que distintos personajes del gobierno lopezobradorista han advertido que no habrá reforma fiscal, al menos no antes de que se hayan efectuado las elecciones de 2021, con las cuales esperan ampliar el control de gobiernos y legislaturas.

Entonces, brincada la aduana electoral, empezarán las iniciativas que desde hace cuatro años prepararon los equipos del Presidente, para cerrar la pinza que consolide el objetivo de un control estatal parecido al de hace medio siglo.

En el segundo semestre de 2021, empezará la cascada de iniciativas de ley para la reforma fiscal, serán 100 días de fiebre legislativa que, ahora sí, le cambiará el modo de andar al entramado fiscal de la República.

El cese de Mireles hay que pedirlo en Palacio

En un punto de acuerdo que unificó a todas las bancadas del Senado se pidió al director del ISSSTE que cese al subdelegado de esa institución en Michoacán, el doctor José Mireles, por que expresiones vulgares sobre las mujeres.

Justo reconocer que se unificaron todos los senadores, porque es un hecho que el ex comandante de autodefensas en Michoacán, a pesar de sus seudodisculpas, seguirá siendo como es y pronto recaerá, porque la cabra tira el monte.

El único, pero es que el Senado se dirige al director del ISSSTE, suponemos que, como mera formalidad, porque bien saben que a los subdelegados del ISSSTE y del IMSS, como a los 32 "superdelegados" se designan y controlan desde un despacho de Palacio Nacional.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer dijo el canciller Marcelo Ebrard que México no está de acuerdo con que la Suprema Corte de Estados Unidos autorice a Donald Trump a restringir la política de asilo. Tenga usted por seguro que allá en Washington nadie se desveló por lo que diga México... El pasado martes en la tribuna del Senado pontificó contra los chantajes el senador José Narro Céspedes, el mismo que mantuvo bloqueada una mina porque no utilizaba a los transportistas que él controla en Zacatecas. Cara dura.... No sabemos qué resulta de la investigación de una presunta ejecución extrajudicial en Tamaulipas. Si, como dicen se responsabiliza a policías estatales, bien podría decirse que debieran estar en el cuadro de honor de don Hermenegildo Torres... Afirma el Presidente López Obrador que se creará una distribuidora de medicamentos para toda la República, del Estado, por supuesto, pues considera que con asesoría de Sabritas y Coca Cola podrán hacerlos llegar a todo el territorio nacional... Ya presentó el senador Ricardo Monreal la iniciativa para cobrarle IVA a las plataformas digitales... Uno se pregunta si cancelar los exámenes de admisión en las universidades pública es una novedosa fórmula para mejorar la calidad de la educación pública...