Ninguna cosa despierta tanto bullicio en el pueblo como la novedad

Francisco de Quevedo

Completamente asociado con la idea de participar en la inversión bursátil bajo la óptica de dueño y socio de una empresa, resulta importante buscar y estar abierto a escuchar propuestas de nuevas compañías.

La presente nota ofrece información que le resultará muy atractiva relacionada con el factor novedad.

¿Qué significa novedad?

William J. O’Neil, reconocido estratega e inversionista autor del libro How to Make Money in Stocks (Cómo Ganar Dinero en las Acciones de Bolsa) presentó un estudio en el que concluye que lo nuevo, o la novedad, ha sido históricamente uno de los factores más importantes para el crecimiento de los resultados financieros de las empresas en el mercado accionario. Recordemos que el crecimiento conocido y estimado de una empresa representa para el inversionista uno de los criterios más importantes en la búsqueda de una empresa extraordinaria.

Los mayores crecimientos en utilidades finalmente se traducen en destacados avances en los precios de sus acciones, pues contribuyen a que las empresas no se aprecien como “caras” a pesar de un alza del valor de sus precios en el mercado. O’Neil considera como novedad:

1) Un nuevo producto o servicio que se venda rápido, mucho o genere utilidades mayores al promedio del negocio

2) Cuando se toma una nueva dirección: líderes que aporten nuevo entusiasmo, vigor, ideas, cambios “o por lo menos nuevas ‘escobas’ para limpiar lo obsoleto”.

3) Nuevas condiciones en una industria que cambien el consumo y/o abastecimiento de productos, que generen aumento de precios, o la introducción de una nueva tecnología.

En el estudio de la historia de las grandes empresas ganadoras de 1880 al 2008 en Estados Unidos, más de 95% de las acciones exitosas pertenecieron por lo menos a una de estas categorías de aspectos nuevos.

Las características anteriores hacen que no sea casualidad que muchas de estas emisoras pertenezcan a sectores de tecnología y desarrollo médico. ¡Conozca, infórmese bien y atrévase a considerar dentro de su portafolio historias nuevas!

25 historias de novedad... en su momento

A finales de 1800 se desarrolló una nueva industria ferroviaria que conectó a todo Estados Unidos. Luego, la electricidad, el teléfono, la cámara fotográfica de George Eastman. Edison creo el fonógrafo, la cámara de cine, el bulbo eléctrico. Después vino el auto, el avión y la radio. Los refrigeradores sustituyeron las cajas con hielos.

La televisión, la computadora, los aviones jet, la computadora personal, la máquina de fax, el Internet, los teléfonos celulares. En los últimos años el teléfono celular, el comercio electrónico, el streaming.

Ahora piense en todo lo que viene a futuro y en las oportunidades para quienes percibimos y participamos en Bolsa como dueños proporcionales de empresas actoras o muy relacionadas con la novedad.

Al interior de esta nota hay 25 ejemplos del interesante estudio que presentó William J. O’Neill sobre la importancia de la novedad en los resultados financieros de una empresa y por ende en el precio de las acciones.

1.- Cuando la empresa Northern Pacific se constituyó como el primer ferrocarril transcontinental alrededor del año 1900, los precios de sus acciones avanzaron más de 4,000% en sólo 197 semanas.

2.- Cuando General Motors inició como la empresa “Buick Motor”, entre 1913 y 1914, la acción subió 1,368 por ciento.

3.- Cuando la disquera RCA comenzó a capturar el mercado para la comercialización de la radio en 1926, la acción en el mercado tenía un precio de 50 dólares. Para junio de 1927 alcanzó 575 dólares.

4.- Tras la II Guerra Mundial, Rexall, una división de la empresa Tupperware, llegó a cotizar en 50 dólares en 1958, cuando venía de 16 dólares.

5.- La empresa Thiokol desarrolló un nuevo combustible para proyectiles entre 1957 y 1959, impulsando el precio de sus acciones de 48 a 355 dólares.

6.- Syntex mercadeó la píldora anticonceptiva oral en 1963. En seis meses, la acción pasó de 100 a 550 dólares.

7.- Mc Donald’s, al desarrollar una franquicia de comida rápida a precios bajos, hizo crecer sus acciones de 1967 a 1971 en 1,100 por ciento.

8.- Las acciones de la compañía de muebles Levitz aumentó 660% entre 1970 y 1971 al ofrecer un nuevo formato de grandes tiendas de descuento.

9.- La petrolera Houston Oil & Gas, al anunciar su nuevo y mayor campo petrolero, hizo subir el precio de sus acciones 968% en 61 semanas entre 1972 y 1973 y otro 367% en 1976 con el anuncio de otro descubrimiento.

10.- Las acciones de Computervision aumentaron 1,235% de 1978 a 1980 al introducir nuevos equipos de fabricación automática (CAD-CAM).

11.- Las acciones de Wang Labs crecieron 1,350%, de 1978 a 1980 por el desarrollo de un nuevo procesador de palabras para equipos de oficina.

12.- Las acciones de la compañía Price aumentaron más de 15 veces (1,500%) de 1982 a 1986 con la apertura de una innovadora cadena de tiendas de membresía para artículos electrónicos y de enseres domésticos en la región del Sur de California.

13.- El laboratorio Amgen desarrolló dos nuevos medicamentos (Epogen y Neupogen), con lo que su acción pasó de 60 dólares en 1990 a 460 dólares en 1992.

14.- Cisco Systems creó enrutadores y equipo para redes de computación para habilitar compañías que pudieran enlazar otras redes geográficas dispersas. Sus acciones aumentaron cerca de 2,000% de noviembre de 1990 a marzo de 1994. En 10 años (1990-2000) aumentaron una increíble proporción de 75,000 por ciento.

15.- International Game Technology avanzó 1,600% de 1991 a 1993, con el desarrollo de un nuevo microprocesador para juegos de apuestas.

16.- Las acciones de Microsoft subieron casi 1,800% de marzo de 1993 a finales de 1999 como resultado de la innovación en la creación de productos de software (programas) para Windows que han dominado el mercado de computadoras personales.

17.- PeopleSoft, empresa líder en el desarrollo de programas personales, registró 20 “dobletes” en tres años y medio a partir de agosto de 1994.

18.- Dell Computer, empresa líder e innovadora en el servicio de construcción y ventas de computadoras personales a través de órdenes directas, avanzó 1,780% de noviembre de 1996 a enero de 1999.

19.- EMC empresa líder en dispositivos de memoria para equipos de cómputo, capitalizó el aumento en las necesidades de almacenamiento en redes de información, con lo que sus acciones aumentaron 478% en 15 meses desde enero de 1998.

20.- Cuando AOL y Yahoo!, dos de las empresas más importantes de Internet, comenzaron a ofrecer nuevos portales con mayor riqueza de servicios e información, ambas produjeron ganancias en los precios de sus acciones de 500% desde la caída de 1998 hasta sus máximos en 1999.

21.- Oracle, la compañía tecnológica de bases de datos y aplicaciones de negocios por Internet, observó en el precio de sus acciones niveles de 20 hasta 90 dólares en solamente 29 semanas desde el inicio de 1999.

22.- Charles Schwab, la empresa número uno en operaciones de mercado en línea, ofreciendo atractivos descuentos en comisiones, vio aumentar el precio de su acción en 414% en únicamente seis meses desde finales de 1998.

23.- La empresa de bebidas de frutas naturales para mayor energía Monster fue un éxito entre la población deportista y el precio de su acción se “destapó” 1,219% en 86 semanas a partir de finales del 2004.

24.- Google ofreció al mundo información instantánea vía Internet y el precio de sus acciones avanzó 536% desde su oferta inicial en el 2004.

25.- Apple y el nuevo reproductor de música iPod generó tal sensación que el precio de la acción creció más de 1,700% desde finales de febrero del 2004.

¿Qué le parece?... ¡Listos entonces para la siguiente novedad!

Fundador de la empresa SNX, Constructores de Patrimonio y empresario en Bolsa desde hace muchos años. Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo [email protected]