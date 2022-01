Hoy ya casi nada podemos decir. Quizá recordar la conseja que advierte cuidarse de los perros y las aguas silenciosas, hilvanar de nuevo cada hora de pasados naufragios, escribir en tono trágico sobre la falsa utilidad de la tragedia o elaborar un canto heroico por las tierras sumergidas. Pero mejor no. Suficiente pena existe por todo lo perdido y la memoria todavía se acuerda de Carlos Pellicer.

Nacido en Villahermosa, cuando todavía se llamaba San Juan Bautista, el 16 de enero de 1897, su nombre se mantiene unido a la obra de otros tabasqueños ilustres: las páginas de Gorostiza, los cantos de Esperanza Iris y las letras de Joaquín Casasús. Enamorado de la palabra y sus imágenes, Pellicer solía decir que había aprendido las primeras letras de su madre y que su tierra le había regalado toda la inspiración. Viajes, navegaciones que incluyeron estudios en la ciudad de México, un largo itinerario de vida política, la “evangelización” literaria para los alejados del alfabeto y una notable participación en los grupos culturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, lo hicieron desembarcar en los puertos precisos, pero al final, ya fuera literal o metafóricamente, siempre lo llevaron de vuelta a su trópico entrañable. Porque todos sus amores- decía, dijeron de él- tenían la misma dirección.

Carlos Pellicer. Foto EE: Especial

Figura toral en la Historia de la Literatura Mexicana, Carlos Pellicer, al igual que muchos escritores, se dedicó al servicio público, a la Academia y al mundo editorial. Fue director del Departamento de Bellas Artes, en 1953 ingresó en la Academia Mexicana de la Lengua, en 1964 ganó el Premio Nacional de Literatura y en 1976 fue electo senador de la República por su estado natal. Sin dejar de escribir también cedió a otra pasión: la Museología. Suyo es el crédito por la existencia del Parque Museo de La Venta, centro de la cultura olmeca situado en Villahermosa, que inauguró en 1958; también responsable de la Casa-Museo Frida Kahlo de Coyoacán, que inauguró en 1964, y del Museo Anahuacalli, inmueble y colección donada al pueblo mexicano por Diego Rivera y que el poeta tabasqueño también inauguró. “Cuando hago un museo – dijo alguna vez, recapitulando- y los he hecho siempre solo; todos los errores son míos, y si hay aciertos también son míos. Estoy más cerca de la lógica y el orden a través del tacto, moviendo o movilizando objetos, que manejando las palabras. Para mí, hombre confundido con la tierra, las palabras son demasiado volátiles: se me escapan de las manos. En la organización de museos es donde me encuentro con menos obstáculos, con mayor posibilidad de ejercer, de establecer el orden".

Considerado por los libros de literatura mexicana como miembro destacado del grupo de “Los Contemporáneos”, también fue, entre los poetas de su generación, el más amplio en temas y registros y uno de los más constantes en su labor creativa.

“¿Sabes, Carlos, que lo malo de ti es que eres no un poeta, sino dos? - le escribió un día José Gorostiza a Pellicer. El que me gusta a mí, - le decía-, es el poeta de los sentidos. Ojalá que fueras siempre ese poeta. En el edificio de nuestra poesía, eres la ventana; la ventana grande que mira al campo, hambrienta, cada noche, de desayunarse un nuevo panorama, cada día. Nosotros, -tú lo sabes, - somos las piezas de adentro. Xavier (Villaurrutia) el corredor. Los demás, las alcobas. Hasta la última, la del fondo, que es Jaime Torres Bodet, está amagada de penumbras, con una ventanita alta a la huerta, y dentro, en un rincón, la lámpara en que se quema el aceite de todas las confidencias. ¿Salvador Novo? La azotea. Los trapos al sol. ¡Y ese inquieto de González Rojo, que no se acuesta nunca en su cama!”

Para hablar de poetas solamente otro poeta. Y aunque Gorostiza se refería, específicamente, a su grupo de amigos cercanos, logró, en aquella carta, una de las más cálidas y precisas definiciones de Carlos Pellicer. Sus palabras superan los mil nombres que intentaron definirlo: el poeta del trópico, el del corazón en los ojos, el poeta en aeroplano, el del cántico de las criaturas.

No dice que a veces se le acusó de desmesura ni que en su obra conviven los poemas civiles, los épicos, los amorosos, los descriptivos, los que nacieron de la contradicción y la certeza, los que fueron acusados de negrura o de dicha insoportable. Tampoco que el mero acto de leer a Carlos Pellicer es quedar atrapado en sus palabras, enceguecido por sus imágenes, calientito de soles amarillos, ahogado en sus nocturnos mares, unido a sus verdes carcajadas y con ganas de viajar a todos sus paisajes.

El 16 de enero de 2022 se cumplen 125 años de su nacimiento y todavía su barca navega en mar profundo. Sus últimas estrofas podrían ser los primeras y Pellicer no es sólo dos poetas. Todavía es uno y el mismo y aquí se quedará.