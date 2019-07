Las versiones sobre cercanos cambios en el gabinete presidencial bien pueden ser el resultado de las naturales pugnas internas en el grupo gobernante, surgidas a partir “interpretaciones” de gestos, frases y actitudes presidenciales. Como antes.

No es tan difícil para ningún Presidente de la República. En esta ocasión lo es porque no existe una reserva de cuadros fogueados en la administración pública, al menos no una reserva abundante, pues la lista es corta, muy corta.

El otro factor que los especuladores olvidan es que quien releve a quien en una Secretaría depende mucho de cuánto le quiere delegar el Presidente, un Presidente que es reacio, muy reacio a delegar. Veremos.

Peligrosa, ley de extinción de dominio

Nadie se opone a que los bienes producto de la corrupción o de la comisión de delitos sean confiscados a los quienes los hayan cometido. Sin embargo, la ley de extinción de dominio en manos de los diputados da a las autoridades peligrosos márgenes para el abuso de autoridad.

El quid del asunto es que, como lo han probado casos recientes, se pretende confiscar y subastar los bienes a personas que apenas están en la condición de acusados, de presuntos responsables de un delito y no les ha declarado culpables ningún juez.

Así, cuando se quiera arruinar a una persona, se le acusa de algún delito, se le confiscan su dinero y sus propiedades, pasan a poder del Estado, el cual puede subastarlas en unas semanas. Luego puede resultar que la persona acusada es declarada inocente por un tribunal. Algo así como disparen y después virigüen.

CFE: riesgo de oír a los cuentachiles

Ayer se informó que en la Comisión Federal de Electricidad se ha ordenado que no se paguen horas extra ni viáticos, a menos que antes de hayan solicitado previamente, ya sabe usted, en una solicitud con seis copias.

Si la CFE fuera una empresa en la cual atender emergencias es algo poco común, la disposición burocrática tendría sentido, pero el hecho es que lo que sobran en la paraestatal son situaciones de emergencias.

¿Acaso van a dotar a los supervisores de las cuadrillas que atienden y resuelven emergencias de una bola de cristal para que sepan cuándo ocurrirá una emergencia y así puedan solicitar viáticos y pago de tiempo extra? Lo dicho, la austeridad es la realización del sueño de los cuentachiles.

NOTAS EN REMOLINO

El paraíso en que ha vivido la mayoría de Morena en el Senado está a punto de llenarse de nubarrones de tormenta porque, ahora sí, Ricardo Monreal quiere resolver la disputa de hace un año con Martí Batres y bloquear su reelección a la Presidencia de la Mesa Directiva. Ojo, así empezaron los perredistas, con eso que Monreal dice son disputas menores... En la celebración de sus lúcidos 86 años, el todavía Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muños Ledo dijo ayer que si el hubiera sido canciller hubiera rechazado las presiones migratorias y arancelarias de Estados Unidos. Sólo prueba que en este espacio tuvimos razón ayer al festejar que Muñoz Ledo no es canciller... Por cierto, dice Ricardo Monreal que no se desmantela el Coneval. Claro que no. Sólo se le pedirá ser congruente con su militancia en la 4T... Tal parece que el tamiz para pruebas a recién nacido es un reactivo con un mal karma. Otra vez se quedó desierta la licitación de la Secretaría de Salud. Bueno no de la SSA, sino de la SHCP, por eso Jorge Alcocer tuvo dificultades ayer para dar explicaciones... Ahora corremos el riesgo que el Festival Cervantino que tanto prestigio dio a México y que poco a poco ha venido a menos, por la austeridad quede como festival de quinta... Dirán misa, pero el sargazo sigue amenazando con matar la gallina de los huevos de oro del Caribe mexicano...