Continuemos con el repaso de los 10 artículos en temas de competencia más descargados y posiblemente más leídos durante el 2017 de las revistas especializadas, de acuerdo con la investigación efectuada por la revista electrónica Concurrentialiste (https://leconcurrentialiste.com/2018/01/02/top-10-of-2017/).

En la sexta posición se ubica Cyril Ritter (“Joint Tendering under EU Competition Law”). Este trabajo expresa la preocupación que existe en algunas jurisdicciones respecto de la colaboración entre competidores, en este caso en materia de posturas en procesos de licitación públicos. La autora reconoce que las posturas conjuntas pueden representar la única manera de alcanzar algunas eficiencias, pero se debe tener cuidado al trazar los límites que indican la existencia de una colaboración legítima de aquella que puede ser nociva para la competencia.

En la séptima posición, se encuentran Michal S. Gal y Niva Elkin-Koren (“Algorithmic Consumers”), quienes hacen un esbozo de lo que pudiera constituir el futuro del comercio electrónico. De acuerdo con los autores, en el futuro, las plataformas de comercio no solamente podrán realizar recomendaciones de compra y encargarse del procedimiento y la logística de ello, sino que serán capaces de predecir, negociar, ejecutar las operaciones y formar coaliciones de consumidores. Lo anterior supone riesgos para los reguladores en las siguientes áreas: acceso y discriminación de los consumidores; barreras al acceso de los datos, y conductas exclusionarias efectuadas por algoritmos.

La octava posición es ocupada por un autor clásico, Herbert J. Hovenkamp (“The Rule of Reason”), quien realiza un recorrido histórico sobre el tema y expone diversas consideraciones y recomendaciones a los practicantes, aplicables (aunque no únicamente) a procedimientos de reparación de daño. Se trata de un tema de alta popularidad en jurisdicciones como los Estados Unidos y que posiblemente lo sea en el futuro en México, en la medida que se tengan avances en los mecanismos de implementación de la figura de la reparación del daño.

En el penúltimo sitio, se encuentra un trabajo de Thibault Schrepel (“A New Structured Rule of Reason Approach for High-Tech Markets”). En el documento se discute un tema que ha estado en el foco de atención los especialistas al menos durante los dos últimos años: ¿debe aplicarse una regla de legalidad per se en las conductas que ocurren en los mercados de la economía (entiéndase plataformas)? El tema es relevante, en tanto existe la idea de que los nuevos negocios podrían afectar la innovación y crear barreras a la entrada. El autor propone el uso de algunos filtros adicionales a los empleados en la implementación de la regla de la razón estructurada tradicional, para tratar de evitar falsos positivos.

Por último, en un tono contrastante al artículo anterior, David Evans (“Why the Dynamics of Competition for Online Platforms Leads to Sleeples Nights but not Sleepy Monopolies”) combate la idea de que las plataformas electrónicas constituirán monopolios permanentes. Señala el autor que, contrario a la creencia popular, la innovación disruptiva propicia el surgimiento de nuevos modelos de negocio que amenazan a las plataformas. De tal forma, las empresas que hoy gozan de posiciones privilegiadas deben estar atentas a los sucesos de mercado para evitar ser desplazadas, afirma el autor.

Finalmente, quiero hacer una breve mención de un trabajo que vale la pena revisar, sobre todo si se está involucrado en los temas de competencia y regulación en México. Se trata de un libro de Alejandra Palacios y Nery Pérez Trujillo publicado por el Fondo de Cultura Económica (Reforma en materia de competencia económica), que presenta una visión institucional de las razones que dieron lugar a la reforma en telecomunicaciones y competencia económica y expone los primeros logros de la misma. Se trata de un texto que, además de bien escrito, resultará de gran utilidad para estudiantes universitarios y público que quiera adentrarse en el tema.

