La revista especializada Concurrentialiste publicó la lista de los 10 artículos relacionados con la competencia económica más leídos, o al menos descargados, de publicaciones académicas durante el 2017 (https://leconcurrentialiste.com/2018/01/02/top-10-of-2017). Los artículos reflejan las preocupaciones que aquejan a quienes participan en el foro, ya sea como autoridades, académicos o representantes del sector privado.

El artículo más popular y que alcanzó un alto grado de notoriedad fue escrito por Lina Khan (“Amazon’s Antitrust Paradox”). La autora analiza el posicionamiento de Amazon como el gigante del comercio electrónico del siglo XXI y su incursión en actividades tan diversas como el comercio minorista, redes logísticas, servicios de pago, edición, producción audiovisual, diseño de modas, producción de hardware y provisión de servicios en la nube. Khan concluye que las herramientas del antitrust, focalizadas en el bienestar de los consumidores y en los efectos de corto plazo, son insuficientes para resolver los desafíos del poder de mercado de las plataformas modernas.

El segundo artículo de mayor distribución fue escrito por Tim Wu (“Blind Spot: The Attention Economy and the Law”), que nos habla de un nuevo concepto: la economía de la atención. Dice el autor que la atención humana es un recurso valioso y escaso. Por ello, las empresas de tecnología, en particular las plataformas como Google o Facebook, han construido modelos de negocio basados en los mercados de la atención. En ellos se desarrollan conductas que escapan al escrutinio de las autoridades de competencia, de allí que se hable de la existencia de puntos ciegos regulatorios.

Ariel Ezrachi y Maurice Stucke alertan de los cambios en la dinámica de la competencia y en la distribución social de la riqueza, en “Two Artificial Neural Networks Meet in an Online Hub and Change the Future (of Competition, Market Dynamics and Society)”. Entre otros temas, los autores hablan de la posibilidad real, en el corto plazo, de enfrentar situaciones oclusivas ocasionadas por la interacción de algoritmos y los problemas que ello ocasionará a las autoridades.

Bjorn Lundqvist escribe “Big Data, Open Data, Privacy Regulations, Intellectual Property and Competition Law in the Internet of Things World”. En su trabajo, el autor habla del proceso de obtención, distribución y consumo de información, detrás del cual subyacen relaciones entre quienes generan la información, los que la utilizan e incluso quiénes la reutilizan. La información, principalmente las grandes bases de datos, puede ser considerada un insumo relevante en el mundo de la economía del Internet de las Cosas. La conclusión es que las leyes de competencia son insuficientes para garantizar acceso a este insumo. Entonces se requieren actuaciones distintas a fin de ayudar a nivelar el terreno de juego para las empresas usuarias de los datos. Finalmente, por lo que hace a esta entrega, se tiene un artículo de Mark Anderson y Max Huffman, titulado “The Sharing Economy Meets the Sherman Act: Is Uber a Firm, a Cartel, or Something in Between?”. Este trabajo examina los efectos de la economía colaborativa sobre la producción, consumo y los hábitos en general de la población. Los nuevos modelos de negocio, tipo Uber, Airbnb y otros relacionados con las plataformas, son analizados y enfrentados con el instrumental conceptual de las leyes de competencia que datan de finales del siglo XIX. La conclusión es que se requiere una revisión del marco jurídico, que no permite definir el carácter bajo el cual operan empresas como las señaladas.

En esta primera muestra, queda claro que el interés recae en las plataformas, en los modelos de economía colaborativa, en el manejo de las grandes bases de datos y en el advenimiento de la inteligencia artificial. La conclusión, en todos los casos, es la necesidad de adecuar el marco analítico y legal de la política de competencia.

*Consultor en competencia económica y regulación y profesor universitario.