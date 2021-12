Ya sabes cómo está tu situación financiera. Es fundamental, porque es tu punto de partida. Ahora puedes empezar a transformar y mejorar tu vida, con salud financiera.

Algunas personas salen súper bien: tienen pocas deudas (o ninguna, lo que es ideal) además de contar con un fondo para emergencias. Otras salen sumamente endeudadas y con un patrimonio negativo (si hoy vendieran todas sus inversiones, no alcanzarían a pagar la totalidad de sus deudas). ¿Cuál es tu caso?

Empecemos con quienes están muy endeudados. Hay quien piensa que tener deudas es “normal”. Algunos me han dicho que se endeudan porque el ingreso es poco y no les alcanza. Pensar así es muy peligroso porque una deuda es un compromiso que adquieres y que tienes que pagar con ingresos futuros. En otras palabras, si sientes que no te alcanza hoy, te va a alcanzar menos en el futuro, porque parte de tus ingresos no los vas a poder destinar a lo que necesitas sino que ya está comprometido en la mensualidad de esos créditos.

Dicen que el que debe es esclavo de sus acreedores. En lugar de trabajar para ti, trabajas para ellos, para pagarles. Eso te impide construir algo tuyo: un patrimonio. Haz un plan para salir de deudas: enfócate en una y paga lo más que puedas ahí (sin dejar de pagar el mínimo en las demás). Puede ser la más pequeña, para salir rápido. Cuando la termines de pagar, el dinero que destinabas para ella, ahora destínalo a la siguiente y así sucesivamente. Hasta que acabes con todas.

Antes de continuar, es importante recordar que muchas veces uno se endeuda porque no sabe administrar su dinero. En algunos casos también hay asuntos conductuales y emocionales que atender (por ejemplo, la gente que gasta de manera compulsiva cuando está deprimida). Por eso es importante usar este tiempo para hacer una pausa y reflexionar: ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Estás conforme con la manera como lo haces? ¿Haces un plan de gastos y lo utilizas como herramienta para tomar tus decisiones financieras? ¿Has comprado algo sabiendo que no lo puedes pagar? ¿Qué te ha motivado a hacerlo? ¿Qué has aprendido de tus errores financieros?

Si no es tu caso y estás en el camino de la construcción de un patrimonio, vale la pena aprovechar estas épocas para darle un vistazo a tus objetivos, tu tolerancia al riesgo (que también cambia y evoluciona con el tiempo) y revisar si el portafolio que tienes sigue haciendo sentido para ti.

Pero además habrá que hacer un rebalanceo de ese portafolio al menos una vez al año, porque como bien sabrás, algunos tipos de instrumento subieron más que otros, algunos habrán incluso bajado mucho. Entonces tu portafolio ya tendrá distintas ponderaciones, lo cual modifica el riesgo. Es importante regresarlo a la ponderación que originalmente definiste. Eso implica vender un poco de lo que subió más (tomas utilidades, muy sano) y comprar a mejor precio aquello que bajó, pero que debe seguir siendo parte de un portafolio a largo plazo.

El fin de año también es buen momento para darle una revisada a tu plan de previsión. Tu fondo de emergencias, tus seguros y tu testamento. ¿Hay que cambiar algo? Tal vez uno de tus hijos ya cumplió la mayoría de edad y necesitas hacer modificaciones. Yo siempre pienso que vale la pena volvernos a hacer las mismas preguntas que nos hicimos cuando adquirimos originalmente esos seguros, o hicimos el testamento. ¿Qué pasaría con mi familia si mañana les faltara, o si hoy tengo un accidente que me impida volver a trabajar? ¿Qué pasaría si de repente perdiera mi hogar en un terremoto?

Son cosas que a veces nos pasan de largo, por lo que el aprovechar una oportunidad de reflexión para una revisión integral es importante. Nos permite saber en qué nos tenemos que enfocar. Recuerda: lo más importante en finanzas personales no es el ahorro o las inversiones. Es tener claras cuáles son tus prioridades, tus objetivos, lo que de verdad quieres lograr.

(Segunda y última parte)

