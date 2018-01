Cada vez que termina un ciclo (yo lo hago cada trimestre y cuando termina un año) hago un recuento integral de mi vida. Esto me permite mantenerme enfocado, saber cómo voy con las metas que me he planteado, si necesito hacer algún cambio o redoblar los esfuerzos para conseguir aquellas cosas que son importantes para mí.

En este sentido, quiero hacerte la misma pregunta: ¿Cómo te fue el año pasado? ¿Qué se cruzó en tu camino? ¿Qué lograste? ¿Qué tuviste que posponer? Los cambios son una constante hoy en día, así que desde luego se vale hacer cambios sobre la marcha en tu plan, según tus necesidades evolucionen. Lo que no se vale es dejar que todas las demás cosas que aparecen en el camino, te distraigan de lo que verdaderamente quieres en la vida. Y si te pasó, pues nada: lección aprendida, que eso es lo más importante.

¿Qué aspectos suelo revisar cuando hago esa revisión o “recuento de los daños”?

1 Mis objetivos, porque la mayoría de los que tengo son de largo plazo, como el retiro. Para mí es importante saber cómo voy, porque los mercados financieros son volátiles y a veces se cruzan épocas de recesión o simplemente de volatilidad, que producen minusvalías importantes. ¿Me debo preocupar? ¿Estará en riesgo esta meta? ¿Debo ahorrar más? ¿Puedo aprovechar las bajas para hacer un rebalanceo de mi portafolio? ¿Cómo está mi asignación de activos? ¿Necesito hacer cambios?

Las metas de corto o mediano plazo son mucho menos volátiles porque las inversiones que hago son consistentes con mi horizonte de inversión. No obstante, también vale la pena ver cómo voy: a lo mejor estoy cerca de conseguir una meta y prefiero redoblar esfuerzos para marcarla como cumplida. O quizás tuve que posponer alguna de ellas porque surgió una nueva necesidad, así que replanteo según mis prioridades.

2 Mi patrimonio total. Calculo mi balance personal cada trimestre, para ver si mi patrimonio está creciendo o disminuyendo. La fotografía de cierre de año es bastante ilustrativa: me gusta comparar año con año, porque son periodos más razonables para ver esta evolución. Pero además me gusta ver las razones detrás de los números. Por ejemplo, ha habido años como el 2008 que sufrió una crisis financiera terrible a nivel mundial, que causó bajas fuertes y generalizadas en los mercados financieros. Ese año hice todo bien y, sin embargo, mi patrimonio bajó ligeramente, lo cual no fue motivo de preocupación, sino simplemente refleja la naturaleza de los mercados financieros.

Pero hay personas que ven su patrimonio disminuir porque han adquirido mayores deudas: esa sí podría ser una señal de alarma.

3 Cuando tenía crédito hipotecario, siempre hice pagos anticipados. Entonces llevaba un archivo en Excel para ver cuánto dinero ahorraba en intereses con cada pago, así como cuánto había disminuido el plazo original del crédito. Lo terminé de pagar en la mitad del tiempo, porque destinaba mis aguinaldos y gran parte de mis ingresos adicionales para este objetivo hasta verlo cumplido. La sensación de estar libre de deudas es sin duda maravillosa.

4 Mis seguros y mi testamento. Muchísimas personas se divorcian, cambian de pareja y jamás actualizan los beneficiarios de su seguro de vida, o peor aún, su testamento. Otros son padres por primera, segunda o enésima vez y no se han dado cuenta de que la suma asegurada que tienen no es suficiente. La protección del patrimonio en México es uno de los aspectos más descuidados de nuestras finanzas personales, porque no tenemos cultura de previsión. ¿Cuánta gente perdió su hogar durante los sismos del 2017 por no haber tenido asegurado su activo más importante, que es su casa? ¿Cuánta gente se ha dado cuenta, después de un siniestro, que no contrató la cobertura adecuada? He visto gente, por ejemplo, que tenía un seguro de vida que sólo amparaba muerte accidental, pero excluía fallecimiento natural y cuando los beneficiarios van a reclamar, salen con las manos vacías. Comprar un seguro no es nada más buscar “el más barato”, sino el que es adecuado en todos los aspectos (desde luego, incluyendo el precio).

Nuestras finanzas personales son sólo un aspecto de nuestra vida, pero uno muy importante porque hasta para comer necesitamos dinero. Como nuestro ingreso es limitado, si no sabemos manejarlo, administrarlo bien y en equilibrio —sea mucho o poco— tendremos problemas que no se quedan nada más el tema financiero: pueden generar estrés severo y afectar hasta nuestra salud. Por eso es tan importante tener planes en la vida y prepararnos para esos objetivos que cuestan dinero (o en el caso de riesgos, que pueden costarnos mucho dinero si no nos sabemos proteger).

Espero que este 2018, que se antoja difícil, sea mucho más próspero. Lograrlo está en ti.

