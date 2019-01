Año nuevo, vida nueva, dicen algunos. Pero lo cierto es que hay situaciones que no desaparecieron cuando el reloj marcó las 12. Después de un 2018 por demás ajetreado, el 2019 empieza a perfilarse como un año lleno de desafíos en varios sectores del planeta

En Estados Unidos, el Congreso ha mantenido oídos sordos a los iracundos reclamos del presidente Donald Trump, que busca obtener fondos por 5,000 millones de dólares para financiar el famoso muro, que hizo uno de los pilares de su campaña.

Esta situación mantiene el gobierno en un cierre parcial, mismo que ya lleva 16 días (y los que faltan). Más aún, el cierre parcial puede prolongarse, ya que Trump ha comentado que no apoyará la iniciativa de presupuesto de los representantes demócratas, que permitiría reabrir ciertos departamentos federales, y los líderes republicanos en el Senado no secundaran una opción que no pueda ser ratificada por el presidente.

De la misma manera, Nancy Pelosi, del partido demócrata, fue elegida como presidenta de la Cámara de Representantes por segunda vez en su carrera política. La representante ha señalado que no facilitarán fondos para el muro, mismo que ha sido calificado como inmoral, ineficaz y medieval por miembros de su partido.

Los mercados estadounidenses tampoco han tenido un inicio de año maravilloso. La jornada del jueves estuvo marcada por la estrepitosa caída de Apple a causa de un recorte en sus perspectivas de ingresos, aderezada por el difícil contexto que vive la relación comercial entre Estados Unidos y China. La firma de tecnología más importante a nivel mundial, que hace apenas unos meses se convirtió en la primera empresa en rebasar 1 billón de dólares en capitalización de mercado, cayó casi 10% en un día, tocando niveles no observados desde julio del 2017.

Este factor se suma a otros tantos que llevan a preguntarnos si el ciclo de bonanza está cerca de su fin.

Nuestro país tampoco es inmune a la cuesta de enero.

Hoy amanecimos con el anuncio de la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes. Javier Jiménez Espriú comentó que fue posible adelantar el anuncio una vez que el tema de los bonos quedó resuelto. También señaló que se espera que los 4,200 millones de dólares que no fueron recomprados sean amortizados en los próximos años, a razón de 200 millones de dólares por año.

Si bien este parece ser el último clavo en el ataúd del proyecto del NAIM, la situación está lejos de resolverse, ya que falta considerar los intereses devengados, el costo de la demolición de la obra y otros factores financieros que absorberá una obra que no verá la luz. Mientras tanto, el proyecto de Santa Lucía sigue en estatus de proyecto y su viabilidad sigue siendo cuestionada. Si se lleva a la realidad esta idea o no, lo veremos en los próximos meses.

También se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México.

Aquí, son varios los factores que causaron preocupación a la Junta de Gobierno. Uno es la inversión, misma que muestra cierta debilidad, y no parece que la situación se revertirá en el corto plazo.

Si bien son varios los factores que afectan la inversión, se señaló que uno de los más determinantes es la falta de confianza por parte del mercado. El otro factor es la inflación, que por cierto repuntó en la primera quincena de diciembre y alcanzó niveles de 5%. La situación aquí es que las perspectivas se siguen deteriorando y la inflación subyacente se muestra renuente a retroceder. Todo esto se da en un contexto de marcada incertidumbre.

En conclusión, el inicio de este año está enmarcado por varias nubes negras en el horizonte. Si el panorama se aclara o no, eso dependerá de muchos factores. Lo malo es que el mercado no es como el póker: aquí no siempre pagan por ver.

*Manuel González es Analista Bursátil Sr. en Signum Research.