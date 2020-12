En esta segunda parte voy a ser muy enfático y quizá hasta repetitivo. Pero es importante: para mejorar nuestra situación financiera, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar respecto al crédito y a vivir con dinero que no es nuestro. Tenemos que entender que el que debe, se convierte en esclavo de sus acreedores. Se encadena a ellos.

En la primera parte ya hablamos acerca de esto, cuando mencionamos el primer consejo: dejar de gastar más de lo que ganamos y empezar a tomar control de nuestro flujo de efectivo. Esto no lo podemos hacer si parte del dinero que recibiremos en el futuro, ya está comprometido desde antes (tenemos que pagar mensualidades de lo que compramos en el pasado). Los siguientes consejos están relacionados:

2. Si tenemos deudas, dejemos de usar las tarjetas de crédito. Algunas personas dicen que de plano las cortemos por la mitad, lo cual puede resultar si entendemos que eso no implica cancelarlas y por lo tanto se siguen generando intereses, cuota anual y comisiones, aunque no las usemos. Yo prefiero ponerlas, literalmente, en el congelador. Así no las usamos y cuando las terminamos de pagar, podemos darnos cuenta que no nos hicieron falta.

Además, son el crédito más caro por mucho. Habrá gente que me dirá: “yo las uso para pagar a meses sin intereses, por lo que no me cuestan”. Puede ser, siempre que uno liquide el pago para no generar intereses, pero aún así siguen siendo una deuda que compromete nuestro flujo de efectivo. La realidad, sin embargo, es que la mayoría de la gente las usa y combina gasto regular y mensualidades sin intereses, liquida únicamente el mínimo (que no cubre la mensualidad completa, pasando entonces al saldo revolvente).

Algunas veces he pedido a las personas hacer el siguiente ejercicio: saca los estados de cuenta de los últimos 12 meses y suma el monto de los intereses y comisiones, incluyendo IVA que pagaste a tu banco en el último año. El resultado ha sorprendido a más de uno. ¿Te imaginas haber podido ahorrar ese dinero y tenerlo en este momento disponible para otras cosas?

En fin: si uno realmente quiere mejorar su situación financiera y darle la vuelta a su realidad, tiene que enfocarse en salir de deudas de corto plazo (crédito al consumo) y liquidar completamente sus tarjetas de crédito. Y sí, esto incluye liquidar también lo que uno compró a meses sin intereses, antes de tiempo. Eso libera flujo de efectivo y nos permite empezar a tomar el control: dejar de vivir mirando al pasado, usando el dinero que ganamos hoy para pagar lo que ya compramos y empezar a construir hacia el futuro. Es la única manera.

3. Dejemos de vivir con la soga al cuello. Mucha gente vive así, pero no se da cuenta hasta que algo pasa: pierden su trabajo o parte de su ingreso por la pandemia, el auto se descompone y requiere una reparación mayor, el hijo se enferma y hay que comprar medicamentos caros, etc.

La solución para muchas personas es pedir prestado. Usar la tarjeta de crédito o empeñar algo para salir del paso. Nuevamente, usar dinero de otros, comprometiendo su flujo de efectivo futuro. Pero además, si se combina con la pérdida de ingresos, la situación se vuelve mucho más complicada.

Por eso es tan importante construir un colchón que nos permita sortear situaciones imprevistas, sin comprometer nuestra situación financiera. Un fondo para emergencias (o reserva de efectivo) que cubra al menos tres meses de gasto familiar es esencial.

Ya lo he dicho, pero insisto: tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y dejar de ver al crédito como una “solución” cuando en realidad sólo patea el problema para más adelante y lo hace más grande.

