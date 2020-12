Todos los días tomamos varias decisiones financieras. El resultado de todas ellas, de manera acumulada, es lo que nos ha llevado a nuestra situación financiera actual.

¿Cómo tomamos esas decisiones? Algunas de ellas son conscientes y razonadas. Pero otras las hacemos por impulso, por costumbre o simplemente por cultura: porque pensamos que así debe ser o porque de esa forma lo hicieron nuestros padres. Algunas de ellas se han convertido en hábitos y por lo tanto están arraigadas en nuestra conducta: son automáticas.

Por eso de vez en cuando es importante detenernos un segundo para pensar y reflexionar sobre nuestra relación con el dinero. Hacerse preguntas como: ¿tienes deudas?, ¿estás preparado en caso de que haya una emergencia?, ¿qué pasaría si pierdes tu principal fuente de ingresos o si contrajeras una enfermedad grave y ya no pudieras trabajar ni generar ingresos durante un tiempo?, ¿cómo te sientes al respecto? Todas ellas muy relevantes, entre muchas otras.

Como hemos hablado muchas veces en este espacio, tener una buena situación financiera no depende de nuestro nivel de ingresos, sino de la manera cómo manejemos nuestro dinero. De hecho, es aún más importante administrarlo mejor cuando los ingresos son limitados.

Además, no es ningún secreto. Se trata de guardar una parte de lo que ganamos para nosotros (gastar menos), invertir ese dinero de manera inteligente, para construir y proteger lo que estamos haciendo. Es lógico, se dice fácil pero poca gente logra aplicarlo en su vida. Mucho tiene que ver con nuestra relación con el dinero, con nuestras conductas y la manera como tomamos nuestras decisiones.

Entonces ¿cómo podemos mejorar nuestra situación financiera? Obviamente depende de cada persona, pero todo empieza con buscar otra perspectiva, otra forma de ver las cosas. Dejar de pensar que comprar a crédito es “normal” o que la tarjeta de crédito sirve para ayudarnos en caso de una emergencia. No es así.

Una nueva perspectiva nos ayuda también a modificar algunas de las conductas que nos llevan a tomar nuestras decisiones financieras. En algunos casos será necesario modificar también nuestros hábitos. Si logramos hacerlo, significarán un cambio muy positivo en nuestra vida. Algunas de ellas son:

1. Dejemos de gastar más de lo que ganamos. Esto parece obvio y sin embargo tanta gente se endeuda, gasta más de lo que gana y va destruyendo patrimonio. El problema es que tarde o temprano se vuelve insostenible: vamos cavando un hoyo que es cada día más profundo, hasta que ya no podemos salir de él.

La manera de hacer esto es aprendiendo a tomar control de nuestro flujo de efectivo, a través de un plan de gastos o presupuesto. Se trata, simplemente, de asignar a cada peso que ganamos un trabajo. Ponernos en una posición en la cual las órdenes las damos nosotros, porque si no lo hacemos, el dinero hará lo que le venga en gana y no sabremos ni en qué se fue.

Cada vez que recibamos un ingreso, tenemos que sentarnos y hacernos una sencilla pregunta: ¿qué es lo que necesito que este dinero haga por mí, antes de que me vuelvan a pagar?

Es importante entender que el dinero que se presupuesta es el que tenemos en mano, no dinero que aún no nos han pagado (como la siguiente quincena, el bono, el aguinaldo o el fondo de ahorro). Porque entonces estaremos gastando dinero que todavía no hemos ganado, lo cual también implica endeudarnos.

Hablaremos más acerca de esto en la segunda parte.