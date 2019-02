Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mejor estilo de don Jesús Reyes Heroles, ejerció su sagrado derecho a no declarar y no respondió a la pregunta sobre su opinión sobre el más reciente y agresivo tuit del inquilino de la Casa Blanca.

Hizo bien, pues Donald Trump atribuyó a la violencia en México la que llamó “crisis humanitaria en la frontera México-Estados Unidos”, como parte de su narrativa en favor del muro negado por el Congreso, pero también parte de su campaña por la reelección que ya está en marcha,

Recordemos que su campaña por la Presidencia la inició Trump con duros ataques a México y los mexicanos, y no será distinto en su campaña por la reelección, por el contrario, será más grosero y agresivo. No puede México fingir que no pasa nada.

Congreso: las dos caras de Morena

Alguien habrá de resolver lo que parece ser una crisis existencial de Morena, el partido en el gobierno, pues en el Congreso de la Unión, han empezado a distinguirse dos caras distintas.

Al parecer las disputas de poder entre los morenistas medio se han definido en el Senado, mientras que, en la Cámara de Diputados, tanto Pablo Gómez, como Porfirio Muñoz Ledo maniobran para socavar al coordinador morenista Mario Delgado.

Así, ayer el Presidente de la mesa directiva del Senado Martí Batres les exige a los diputados aprobar las reformas al artículo 19 que reclasifica delitos. Bien le pueden decir los morenistas al Jefe del Ejecutivo Federal: “somos de los mesmos, pero andamos devididos”.

CNTE: ¿se impondrán los radicales?

Cuando todavía no se resuelve bien a bien el conflicto magisterial en Michoacán, ya empezaron movilizaciones en las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Tal como ocurrió en el pasado, las distintas secciones de la CNTE, manejadas por los más radicales de la disidencia magisterial, con intereses ajenos a la educación pública ya se hicieron oootra vez del control de las asambleas sindicales.

Así, todos querrán más beneficios, prestaciones, plazas y dinero. El problema para el gobierno federal es que, por ahora, para avanzar la agenda de la Cuarta Transformación, necesita los votos de los 40 diputados que tiene la CNTE.

NOTAS EN REMOLINO

Ha decidido la SHCP hacer cambios estructurales en Pemex y, dijeron, hasta ajustar el régimen fiscal a que está sujeta la paraestatal, uno que drena recursos para el fisco federal… Preocupante que el Jefe del Ejecutivo Federal descalifique a los funcionarios de los organismos reguladores como “servidores de los intereses particulares” … Quizá habrá que preguntar en la STPS sobre la veracidad de la supuesta premisa de los nuevos funcionarios de dicha dependencia, la cual sostiene que no creen que su tarea sea mantener la paz laboral… Ayer se afirmó que no pagar salarios en un pecado social. “Hasta está en el Viejo Testamento”, dijo el Presidente. Y recordé como un sacerdote me aseguraba que no todo pecado es ilegal, ni todo lo ilegal es pecado… ¿De verdad la Fiscalía y otras autoridades iniciarán investigaciones sin real sustento jurídico, sólo por sospechas?... La declaración de se “terminó la guerra”, en referencia a la lucha contra las bandas del crimen organizado, parece algo así como una declaratoria unilateral de cese al fuego… Ingenuo que alguien esperara que el “Chapo” Guzmán no le fuera a cobrar una eventual larga condena al gobierno que lo mandó extraditado a Estados Unidos, donde podría ir a una durísima cárcel de máxima seguridad, a permanente aislamiento…