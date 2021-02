López Obrador no hizo campaña advirtiendo que el incendio de un pastizal podría generar un mega-apagón casi a nivel nacional ni que una helada en Texas podría congelar la economía de México casi tanto como la de Estados Unidos.

Tampoco que su gobierno buscaría proactivamente violar la Constitución en materia energética y renegar sus compromisos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Lo hizo prometiendo grandeza y construcción: refinería, repunte en producción de Pemex, recuperación de capacidades en CFE. Soberanía constructiva.

Hoy, todo ese rollo suena muy 2018. Muy ingenuo.

La realidad es que llevamos dos años en crisis constante: desabasto de combustibles, no-participación de las constructoras calificadas para el paquete total de la refinería, saga de gasoductos, cancelación arbitraria de procesos para el desarrollo de infraestructura energética de producción, transmisión, distribución y almacenamiento, congelamiento de precios eléctricos en un punto alto (cierto que no subieron, pero es más importante que nunca bajaron como debieron), los hackeos a Pemex, introducción de CEL cachirules, apagón suroriental, influyentismo en funcionarios, pandemia, decreto Nahle para la confiablilidad según sus propios estándares, llegada entre luces y sombras de Lozoya, jaloneos en Conamer, electrolinazo, parálisis regulatoria, apagón de la pradera, reforma a la LIE y la locura generada por el vórtice polar texano.

Claro que muchos de estos incidentes son autoprovocados: por increíble que suene, son poco más que conflictos creados por la Administración sin objetivo alguno más que el político. Muchos de ellos, por fortuna y por la intervención del poder judicial mexicano, no han trascendido la arena política y mediática.

Pero, los que sí, han sido lo suficientemente sustantivos para que México tenga una probada de lo que es un desastre energético. En cada incidente de desabasto, sea eléctrico o de combustibles, ha quedado claro que los mexicanos y nuestra economía están cada vez más expuestos a riesgos desastrosos: financiera, operativa, logística y energéticamente. No hay de otra: en la tercera década del siglo XXI, tenemos que prepararnos para el futuro. Y para los desastres del futuro.

No parece que nada de esto se esté ni siquiera pensando en el gobierno. Desafortunadamente, los directivos y autoridades de las empresas y organismos energéticos del Estado mexicano no permiten que ninguno de los cuadros técnicos del gobierno que piensan en probabilidades y exposiciones y cisnes negros den señales de vida. ¿Aún existirán los funcionarios que se sentirían obligados a haber estado impulsando desde hace años la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de capacidades de almacenamiento, la generación de redundancias en la infraestructura? Quizás estén aterrados. Entendible. Pero que no haya ni una sola persona que suene con fuerza la alarma desde adentro de Pemex, CFE o Sener significa que todos los que andan por ahí, por ahora, otorgan (su consentimiento) callando. Desde una visión macro, de país: ¿qué más da si sí habían mapeado algún riesgo sustantivo? ¿De qué sirve?

Entiendo que, a estas alturas, ya estamos medio resignados a las explicaciones políticas –siempre terriblemente políticas– de las mañaneras. La demanda de tener una explicación técnica ante una crisis, que sirva de fundamento para desarrollar un programa que realmente genere seguridad energética, económica empezó a sonar marciana desde hace rato. Quizás era una aspiración muy de 2019. En energía se nos acabó muy pronto: ¿qué tantas declaraciones de Nahle, Bartlett o Romero podría aguantar el optimismo?

No se ve que esto cambie pronto. ¿Habrá crisis alguna que envalentone a los técnicos? ¿O nos dejarán condenados a que, en manos de los políticos, todas las desgracias nos den de frente?

@pzarater