Cómo estar preparados para una crisis

El mundo está viviendo tiempos complejos. En muchos países la inflación ha tocado niveles no vistos en décadas, lo cual se ha combinado con un crecimiento económico marginal o incluso negativo. Algunos analistas ven un riesgo serio de estanflación (que es un periodo de alta inflación, recesión económica y pérdida de empleos –todo al mismo tiempo). Otros ven la posibilidad de tener otra “década perdida”.

Sé que todo esto suena demasiado pesimista, y quizá no se llegue a tal extremo. Pero siempre es una posibilidad para la que debemos estar preparados. La única manera de hacerlo es teniendo finanzas sanas: tener un buen fondo de emergencias, estar libre de deudas y cuidar mucho en qué gastamos nuestro dinero.

Hay varias preguntas que vale la pena hacernos. Si la respuesta es negativa en alguna de ellas, será importante hacer algo al respecto.

1.¿Cuál es mi principal preocupación financiera en estos momentos? 2.¿Tengo claras mis prioridades –lo que es más importante para mí? 3.¿Qué pasaría si de repente perdiera mi empleo o principal fuente de ingresos? 4.¿Tengo claro cuál es el valor de mi patrimonio en este momento (lo que tengo menos lo que debo)? 5.¿Tengo un plan de gastos y controlo bien en qué se va mi dinero? 6.¿Ahorro al menos 10% de lo que gano para formar un patrimonio? 7.¿Tengo deudas a corto plazo -incluido compras a meses sin intereses? ¿Cuál es mi compromiso de pago mensual? 8.¿Tengo un fondo para emergencias que me cubra entre tres y seis meses de gasto familiar corriente?

Desde luego, existen infinidad de preguntas que podrían ser muy relevantes también. La idea es simplemente tener claro cuál es nuestra situación y cómo podríamos mejorar nuestras finanzas personales.

Cuando las cosas van mal, las personas que tienen una situación financiera más sana por lo general quedan mejor paradas. Tienen ahorros y pocos compromisos financieros: esto les da flexibilidad para adaptarse a circunstancias adversas.

Por el contrario, aquellos que han adquirido distintas obligaciones financieras, tienen sus manos atadas. Entonces, cuando las circunstancias externas cambian, pueden verse inmersos en situaciones muy difíciles.

Por eso es tan importante trabajar en mejorar nuestra propia situación financiera. Eso implica tener educación que nos ayude a tomar mejores decisiones, porque el camino no será el mismo para todos. Por ejemplo, si nuestras deudas nos llegan hasta el cuello, quizá sea bueno tratar de salir lo más rápido posible de algunas (empezando por las más pequeñas) y darnos un respiro. Pero si no tenemos ni un peso ahorrado para emergencias, en algunos casos será mejor empezar por ahí.

Mucha gente me critica porque no me gustan los meses sin intereses y porque en general predico un estilo de vida libre de deudas. Me dicen que el crédito es muchas veces necesario para hacernos de “cosas” o simplemente porque el salario no alcanza para todo. Pero también representa un compromiso que nos resta flexibilidad, que es muy importante cuando las cosas en el mundo van mal.

contacto@planeatusfinanzas.com