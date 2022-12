¿Cómo establecer y alcanzar tus metas financieras? (II)

(Parte 2 de 2)

En la primera parte te enseñamos a encontrar cuáles son tus prioridades y a partir de ellas definir metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales). Es importante enfocarte en una o dos y no cometer el error de querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Por lo general las de mayor plazo suelen ser las más importantes, pero muchas veces la gente las pospone por objetivos de menor plazo y que generan una satisfacción más inmediata. No cometas este error.

Lo que sigue es establecer un plan de acción para alcanzar los objetivos que te hayas fijado. Esto necesariamente implica tener un buen plan de gastos (no presupuesto, hay una diferencia importante como te he explicado varias veces en este espacio). La clave es asignar a cada peso que ganas un trabajo (pero sólo cuando has recibido ya ese dinero y lo tienes en mano, no antes), empezando lo que requieres para esas metas. Después para tus gastos fijos (incluyendo los irregulares) y luego para todo lo que es discrecional. Un plan de gastos además es una herramienta para tomar decisiones financieras. Te ayuda a controlar tus gastos y reducir aquellos que no agregan valor a tu vida. Es también flexible porque la realidad nunca sucede exactamente como uno la planea.

Este plan de acción implica también ahorrar e invertir de manera inteligente, en portafolios de inversión diseñados según tu horizonte y empezando por tu tolerancia al riesgo. No es lo mismo dinero que podrías necesitar en cualquier momento (por ejemplo fondo para emergencias) que dinero que estás ahorrando para tu retiro, del cual no dispondrás sino hasta dentro de 30 o 40 años.

En el primer caso, necesitas alternativas de inversión que te brinden alta liquidez y mucha estabilidad. En el segundo puedes elegir instrumentos que en el corto plazo puedan ser más volátiles, pero que en el largo plazo puedan lograr un crecimiento importante. Como por ejemplo una canasta de acciones de empresas globales líderes en su sector. La clave es diversificar y combinar distintas clases de activos que, dada tu tolerancia al riesgo, puedan maximizar tu rendimiento potencial.

Un elemento fundamental para alcanzar tus metas financieras es la constancia y la disciplina. Como siempre digo: de poquito en poquito se llena el botecito. De nada sirve tener todas las mejores intenciones del mundo, empezar a ahorrar uno o dos meses y luego olvidarnos del asunto. Haz una rutina, que después se convierta en hábito.

Hay ocasiones en las que uno necesita apoyo. Esto puede incluir a nuestra pareja. Hay personas que se dividen las labores. También existen matrimonios que hacen una junta mensual para elaborar su plan de gastos conjunto (aunque manejen cuentas separadas) porque tienen objetivos en común. Algunos hablan con un experto en finanzas personales que les guía y les ayuda a mantenerse en su camino. Encuentra lo que funcione para ti.

Personalmente mi motivación siempre ha sido mi familia. Establecer objetivos financieros con mi esposa me ayuda a no perderme: ella me mantiene enfocado.

Hablando de esto, mantener el enfoque es algo sumamente importante, sobre todo cuando se trata de objetivos de largo plazo. Roma no se construyó en un día. De la misma forma, nuestra libertad financiera no se forja de un día para otro. Toma mucho tiempo. Es importante ser paciente y no esperar resultados inmediatos. Recuerda que cada pequeño paso que tomes te acercará más a tus metas financieras a largo plazo. Precisamente por eso es tan importante mantener constancia y disciplina, como mencionamos antes.

Tampoco te frustres. Muchos nos hemos desviado del camino. Somos humanos y es normal. Lo importante es darnos cuenta y retomar desde donde nos quedamos. Seguir, poco a poco, un paso a la vez.

