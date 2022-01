Muchas personas trabajan duro y tratan de vivir lo mejor que pueden. Pero algunos se exceden y empiezan a vivir más allá de sus posibilidades. Adquieren deudas que van aumentando y esto hace que los asuntos de dinero se conviertan en una fuente importante de estrés en la familia. Ese no es el camino.

Curiosamente, son pocos los que piensan que una buena planeación financiera personal les puede ayudar a mejorar significativamente su calidad de vida. De hecho, muchos me han criticado y me han dicho que todo lo que escribo es aplicable sólo a países desarrollados, donde la gente no tiene un ingreso tan limitado como en México. No se dan cuenta que es todo lo contrario: mientras más escasos sean los recursos que tenemos, más importante es saberlos administrar.

Una de las cosas que más me enorgullece en la vida es haber podido ayudar a muchas personas a dar un giro radical en su vida. Es un proceso que no es nada fácil y que requiere un gran compromiso. Pero cuando se logra, el resultado es inspirador. Sí se puede.

Ahora bien, como en muchos otros aspectos de la vida, para poder hacer un cambio necesitamos empezar por el principio. Saber de dónde partimos, en dónde estamos parados hoy. Ésta también puede ser la parte más difícil, porque muchos saben que su situación financiera no es buena y por eso les da mucho miedo enfrentar la realidad.

Es natural. Es parecido a ese sentimiento de que hemos subido algunos kilos después de las fiestas navideñas, pero nos da miedo subir a la báscula. Pero hay que hacerlo porque es la única manera de saber cómo estamos y empezar a esbozar un plan para tomar de nuevo el control.

Así que manos a la obra. El equivalente de esto, en finanzas personales, es tomar una fotografía que nos permita saber cómo está nuestra salud financiera hoy. Pero también hacernos una serie de preguntas que nos den un diagnóstico financiero: como lo que nos pregunta un médico al hacernos un check up.

Empecemos por lo primero: calcular nuestro patrimonio, es decir, nuestro balance personal. Ya lo hemos hecho en esta columna varias veces, por lo cual mis lectores regulares estarán familiarizados. Es muy sencillo: se puede sacar una hoja de papel (o mejor, abrir una hoja de cálculo), y dividirla en dos columnas. La primera, la de la izquierda, es la de los activos (lo que tenemos) y la segunda, a la derecha, pondremos nuestros pasivos (lo que debemos).

Para aclarar: los activos son cuentas bancarias o de inversiones. Es tan fácil como poner una lista de esas cuentas y entrar a los portales de las instituciones financieras a ver cuál es el saldo a la fecha. Eso es lo que anotamos.

Si tenemos una casa propia (u otra propiedad) hay que poner su valor estimado. Muchas veces podemos darnos una idea viendo portales inmobiliarios –para ver en cuánto está el metro cuadrado por la zona.

No pongas otras cosas como muebles o el valor de tus automóviles a menos que los estés pagando (haya un crédito relacionado que vayas a poner del lado de los pasivos). Si no, no es necesario porque son bienes que se deprecian. En dado caso, en portales de compra-venta de automóviles puedes poner el valor estimado (o bien el valor acordado que viene en el seguro de tu coche, si es que está contratado de esa manera).

Lo que debes, los pasivos, son igual: una lista de tus tarjetas de crédito, préstamos personales o de nómina, crédito automotriz o hipotecario. Entras a los portales de las instituciones financieras y sacas el saldo al día de hoy.

Tu patrimonio actual es lo que tienes menos lo que debes. Hacer esto es importante, te puede decir muchas cosas acerca de tu salud financiera: ¿De qué tamaño es tu patrimonio? ¿Lo que tienes alcanza para cubrir tus deudas en caso necesario? ¿Qué tan endeudado estás? Y muchas otras cosas de las que hablaremos en la segunda parte.

(Parte 1 de 2)

