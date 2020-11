Mis lectores asiduos saben bien que nunca me ha terminado de gustar el llamado “Buen Fin”, que este año, por la pandemia de Covid-19, se ha extendido a 11 días: del 9 al 20 de noviembre del 2020.

Entiendo bien que el objetivo es incentivar el consumo, lo cual es fundamental para activar la economía. Sin embargo, esto se hace de manera artificial, endeudando a las personas. Ojalá hubiera campañas mediáticas tan poderosas para estimular, por ejemplo, el ahorro voluntario a las afores, que es muy importante para generar riqueza y bienestar a largo plazo en la población. En fin.

Durante este evento, la enorme mayoría de las ofertas consiste en la posibilidad de pagar las compras a muchos meses sin intereses (hasta 24 o más). Los descuentos, por lo general, no son tan atractivos (son similares a los que uno puede encontrar en ventas nocturnas o ventas de liquidación). Cuando hay verdaderas ofertas (por ejemplo en pantallas planas) se trata de las últimas existencias de artículos de generación anterior, que ya han sido sustituidos desde hace tiempo.

¿Cómo cuidar tu dinero durante este buen fin extendido? Hay varios consejos que te podría dar:

1. Revisa tu plan de gastos y en general tu situación financiera. Si tienes deudas, aún a meses sin intereses, no las incrementes: mejor enfócate en reducirlas. Recuerda que una deuda implica comprometer dinero que no has ganado. Entonces, en el futuro, parte de tu ingreso tendrá que ser usado para pagar las cosas que compraste en el pasado y esto te resta flexibilidad financiera y capacidad de ahorro para formar un patrimonio.

2. Ten muy claro qué es lo que necesitas comprar durante este evento. En general, puede haber ofertas que valga la pena aprovechar cuando uno tiene una compra planeada. La clave es no ponerte a ver qué encuentras, porque seguro terminarás comprando cosas que no habías contemplado y que implicarán, seguramente, adquirir una deuda.

3. Siempre recomiendo no ir a centros comerciales o tiendas departamentales durante este evento. Si uno no va, no gasta. Además ahora, con la pandemia de Covid-19 y el repunte en el número de casos, tenemos que cuidarnos mucho. ¿Para qué salir? Lo que nos lleva al siguiente punto: las compras en línea.

4. A pesar de que el comercio electrónico se ha expandido mucho, en México todavía no puedes comprar todo en línea (y muchas cosas, como la ropa o los zapatos, no te la puedes probar). Las páginas de las cadenas departamentales más grandes, muestran en línea apenas una pequeña fracción de su catálogo (lo cual es sin duda lamentable, particularmente en esta época). Desde luego hay tiendas 100% en línea que tienen una enorme cantidad de artículos disponibles. Navegar en ellas y hacer clic es tentador.

En este caso el consejo es exactamente el mismo: no navegues por esos sitios a menos que tengas muy claro qué es lo que necesitas y vas a comprar. Entonces sí, compara pero no te distraigas: enfócate en lo tuyo.

5. Si ves una oferta irresistible, y estás a punto de comprarla, espera 24 horas. Revisa tu plan de gastos, mira si te alcanza y en caso contrario, qué tendrías que sacrificar para ello. Piensa con calma. Si al día siguiente, después de revisar todo, estás dispuesto a comprarla, pues hazlo. Al menos habrás tomado una decisión informada sabiendo las consecuencias, y no simplemente algo impulsivo.