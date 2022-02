Nada es más suave o más flexible que el agua, pero nada puede resistírsele”.

Lao Tse.

Casi siempre resulta evidente que no todos reaccionamos igual ante entornos adversos, complejos, inciertos y de riesgo.

En todos los ámbitos, por supuesto, también en relación con temas que afectan nuestra capacidad de generación o administración de riqueza patrimonial o de conducta financiera, los entornos complejos frecuentemente provocan en las personas decisiones imperfectas, que terminan por ahondar el escenario negativo y magnifican los efectos del deterioro financiero, ya de por sí presentes.

Diferentes estudios han encontrado que existe una función, denominada flexibilidad cognitiva, que se refiere a la capacidad que tienen en mayor o menor medida las personas, para adaptar su comportamiento y su proceso de pensamiento, como respuesta a cambios en el entorno.

La condición opuesta es la rigidez cognitiva, la cual provoca en muchas personas que en entornos particularmente complejos se “congelan”, ya sea repitiendo el patrón de conducta que servía o era eficiente en un entorno o condición diferente o los incapacita para tomar nuevas decisiones o en otros casos, los inhabilita para procesar nueva información que puedan incorporar a su proceso de análisis y de posterior decisión.

Detrás del fenómeno de la flexibilidad cognitiva están hechos y situaciones concretas y sumamente importantes que inciden en la construcción o destrucción del patrimonio o riqueza de las familias. Por ejemplo, existen estudios que demuestran que muchas personas tardan en reconocer una nueva condición financiera y tardan aún más en tomar decisiones y acciones acordes con esta nueva realidad. Así, ante la pérdida de empleo o un incremento coyuntural relevante de la deuda, producto de una contingencia médica, el tiempo que las personas tardan en ajustar su patrón de conducta financiera (en cuanto a gasto y protección de los ingresos), está asociada a esta mayor o menor flexibilidad cognitiva y, entre más tiempo pase para reconocer la nueva situación y ajustar la conducta, mayor será el quebranto patrimonial que enfrente la familia.

Lo mismo opera ante escenarios económicos adversos, como el crecimiento de la inflación que ha enfrentado nuestro país y que está cerca de niveles no observados en los últimos 20 años. En el seno de muchas familias, se comenta del muy elevado crecimiento observado en los precios de ciertos productos (como recientemente ocurrió con el limón y el aguacate), pero no se proponen activamente medidas al interior del hogar para contener el gasto y tratar de disminuir el impacto inflacionario y evitar así potenciales consecuencias negativas (por ejemplo de endeudamiento).

En el articulo “Cognitive Flexibility In Decision - Making: A Neurological Model Of Learning And Change”, de Laureiro-Martínez, Brusoni y Zollo, se encontró además que incluso a nivel organizacional las personas que tienen conductas del tipo “exploratoria”, tienden a responder mejor y más rápido ante situaciones con mayores niveles de incertidumbre, lo que provoca un resultado más rápido y favorable en sus decisiones, respecto de las personas con patrones de personalidad que tienden a ser más lentos en su proceso de decisión, asociados a fenómenos de rigidez cognitiva.

El fenómeno es muy complejo, pero está presente cotidianamente en nuestras vidas y sus consecuencias son permanentes.

Si pensamos en los últimos dos años en el país, con entornos económicos, sociales, políticos e incluso de salud inciertos y cambiantes, en los que frecuentemente se recibe información contradictoria, la capacidad que tengamos para procesar y discriminar información y adaptarla a nuestras decisiones cotidianas, determinará en gran medida el tamaño y naturaleza del efecto que esta coyuntura tendrá para nuestras finanzas presentes y futuras.

El autor es politólogo, mercadólogo, financiero, especialista en economía conductual y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. CEO de Fibra Educa y Presidente del Consejo para el Fomento del Ahorro Educativo de Mexicana de Becas.

raul@martinezsolares.com.mx