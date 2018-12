En el camino fuimos viendo cómo poco a poco China regresa al mercado norteamericano comprando soya, de momento vemos confirmadas 3.75 millones de toneladas y el mercado espera ver un total de 5 millones en este primer espíritu de buena fe comercial que se da en medio de la tregua de 90 días.

De momento no tendremos más confirmaciones oficiales por parte del Departamento de Agricultura, pues está parado por falta de fondeo, el gobierno norteamericano está en medio de un paro parcial de operaciones y el USDA es parte de las agencias afectadas, así que Congreso y Casa Blanca no acuerdan presupuesto y en términos de información oficial quedamos en el aire, será el rumor de compras o ventas lo que nutra la actividad comercial entre China y Estados Unidos.

Para terminar este espacio de lo comercial y disruptivo, digamos que China elimina los impuestos importadores de múltiples fuentes proteicas, la lista es larga pero no incluye productos norteamericanos, así que no todo está arreglado, lo chinos también cambian el mandato de transferencia tecnológica para las empresas extranjeras que llegan a invertir y al menos voluntad superficial se ve. ¿Será que alcanza? La respuesta muy probablemente es no, pero no nos adelantemos.

Permíteme cerrar esta participación de fin de año con algunos detalles plagados de futurología. Primero que nada, el tema comercial entre China y EU ha coincidido con el año de producción récord de soya en Norteamérica, la combinación de eventos deja existencias finales de más de 26 millones de toneladas de soya, que es el doble de lo que había el año anterior y el triple de lo que había hace tres, y no sólo eso, el tema también se complica porque los norteamericanos asumen que los chinos les comprarán al menos 8 millones de toneladas y eso está aún en el aire.

El tema es que si los norteamericanos tienen tanta soya, ¿qué sembrarán el año entrante llegado marzo?, ¿más soya? Y eso en qué contexto internacional porque si las cosas siguen como van, los brasileros tendrán un cultivo récord que está a punto de ser garantizado y los argentinos tendrán igualmente una cosecha adecuada después de una de pena el año pasado, y si sumas potencialidades, se multiplica el abasto mientras China, que es el usuario más grande, restringe el uso, sea por estrategia o porque el tema de la fiebre porcina no deja de golpearle.

Lo anterior deriva entonces en un potencial de miedo para nuestros cultivos en México, si el productor norteamericano no puede sembrar rentablemente soya, muy posiblemente tendrá que rotar a más maíz y esa rotación podría ser bastante grande, en el Midwest no se puede hacer aguacate, así que si no es soya o trigo con sus limitaciones será maíz. ¿Ya viste a dónde voy?, más intención de siembra de maíz que se junta con la llegada de los cultivos tardíos de Sudamérica, la famosa safrinha de maíz brasilera, el maíz argentino que viene grande y bien de momento.

¿Qué tipo de precios crees que tendremos en maíz bajo estas circunstancias? Eso sin duda nos puede afectar mucho en la cadena productiva nacional y no se ve en absoluto entretenido.

La idea de este afectuoso saludo no es venir a sembrarte un Grinch trasnochado, nada de eso, la idea es sólo darte un poco de panorama general, pues si bien los próximos días serán relativamente calmados, tenemos condimento para ponerle picor a lo que estamos por cocinar.

Yo me despido agradeciéndote el favor de tu compañía durante este fenomenal 2018 y deseándote un 2019 de plenitud, retos, grandes esfuerzos y mucha prosperidad. Éxito total.

Ánimo.