Advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador que en su gira a Washington abordará el tema de mayor integración, a partir de la vigencia del acuerdo comercial del T-MEC, idea que parece combatir el gobierno estadounidense.

Muchos olvidaron que empresarios estadounidenses se quejaron con Robert Lighthizer de "discriminación en las licitaciones energéticas mexicanas". Creo que por eso fue el comentario de este jueves 25 de junio del embajador Christopher Landau.

Así, ya sabe la cancillería que el tema de la equidad en el comercio mutuo será tema para la Casa Blanca. Si usan el expertise de los diplomáticos de carrera, la gira será un éxito, pese a la impredecibilidad del inquilino de la casa presidencial.

En las transiciones la IP es blanco

En los primeros años de los gobiernos de izquierda de la transición española, poco a poco se desmantelaron las redes financieras y empresariales que estructuró el franquismo. De entonces, por ejemplo, aquella fusión de que nació BBVA.

Así, algunas figuras desaparecieron del escenario, aparecieron otras, pero básicamente el elenco, por decirlo así, fue el mismo. A veces los ideólogos de la 4T parecen intentar algo similar, sin conseguirlo.

Las izquierdas españolas trazaron ruta clara para sus objetivos. Aquí, lamentablemente, este gobierno de izquierda parece inclinarse por aplicar la liberal doctrina de laissez faire, laissez passer. Por eso los bandazos.

¿Diplomacia del "comes y te vas"

Buena e interesante polémica ha provocado la primera gira presidencial al extranjero, por ser a Washington. Algunas críticas son de buena voluntad, por el riesgo de tal visita en tiempo electoral de allá, otras son malintencionadas.

En 1981, se entrevistaron en Cozumel el Presidente López Portillo y Fidel Castro. El tema fue "desinvitar" al cubano a la Cumbre de Cancún. Se le explicaron las razones de México, Castro las entendió ya no hubo escándalo.

En cambio, en 2002, para "desinvitar" a Castro a la Cumbre Iberoamericana en Monterrey, se usó el argumento de "comes y te vas", mancha histórica a la diplomacia mexicana. Los "manchadores" critican la visita presidencial a Washington.

Notas remolino

Banxico mantiene apoya la reactivación. El jueves rebajaron las tasas de interés. Les quitaron medio punto, quedaron en 5 por ciento... En Guanajuato, a juzgar por la información oficial, es cuestión de semanas para que el cártel de "el marro" sea vencido. Lo que no sabemos es si habrá más violencia para quedarse con el negocio o si volverá la paz porque el espacio lo llena algún poderoso cartel. Lo cierto es que no habrá vacío... Dice BBVA que la crisis de desempleo amenaza la solvencia del Infonavit. Y uno, lego en asuntos económicos, se pregunta si el IMSS resistirá no tener las cuotas obrero-patronales de millón y medio de empleos que oficialmente se han perdido... Los anayistas no entienden. El senador Damián Zepeda debiera aceptar que criticar la violencia criminal es como hablar de la soga en casa del ahorcado... Claro que Iberdrola envió una carta al Presidente. El pragmatismo empresarial les aconseja negociar. Falta que los colaboradores del Presidente entiendan que negociar no es aplastar a nadie y que no se negocia con delirantes declaraciones...