Quizá uno de los defectos de los abogados hasta que te casas es cierto olvido por las sumas y restas. El PPEF 2021 no es más que un juego prestidigitador en donde no cambian las cifras y los resultados, pero no alcanzan las sumas.

El presupuesto prevé un crecimiento del 4.6%, pero podría haberle puesto 8 o 10 por ciento. En todo gran confinamiento hay un rebote de crecimiento para compensar la caída que algunos economistas conservadores sitúan en el 2 por ciento. No hay en el PPEF inversiones adicionales que puedan compensar la caída del -18.9% que tuvimos en cifras oficiales, ni sectores que puedan sustituir la falta de la caída en otros ámbitos, ni inversiones caídas del cielo que caen cada año sabático. Y para colmo de males, la conservación en los proyectos capricho del presidente (Jóvenes construyendo el futuro, Tren Maya, “Matando” vida (porque mueren más árboles que los que se siembran), becas sin pretexto que alcanzan la suma, expresada por Edna Jaine, de 1.2 billones para los proyectos de elefantes blancos de AMLO.

Como si estuviéramos en la administración de la abundancia, el austericidio fuera un efecto probado, o no hubiera líneas de crédito aprobadas por México por los organismos internacionales, el recorte al Fondo de los Estados (disminuido hasta los huesos) parecería francamente que nuestro presidente quiere y goza con que no se logren los efectos de la recuperación económica, más que en los casos que se puedan traducir en votos. ¿Qué vale una persona para AMLO? Nada, si no es traducible en votos en nada o en un animalito –como hámster- que le das de comer para que siga dependiendo de ti. Y eso quizá es a propósito, el niño que depende exclusivamente de sus padres no puede nunca alcanzar a ser independiente.

Primero los pobres tienen su respuesta en que todos pobres dependemos del trigo que el mesías extiende entre sus creyentes. Gente de clase media, formada, con aspiraciones, es lo que menos desea López Obrador. La clase media, al ser consciente de sus derechos, los exige, y al ser capaz de realizar múltiples potencialidades, es muy incómoda para AMLO. La clase media del grupo de AMLO que piense lo hará por el bocado que reciba.

¿En qué ha cambiado el estilo personal de gobernar a AMLO? En nada. Quizá hasta le sabrá sacar mayor provecho cara a las elecciones de 2021, donde la oposición parece más perdida que la 4T, pero no hay esfuerzo cívico que no valga la pena intentar de construir. Pobres ONG, despreciadas por AMLO y que recibirán menos dinero de sus donantes; tendrán que seguir diciendo la verdad, como México Evalúa, con menos recursos, menos voces. Pero durante 2021 será sociedad civil de este tipo la única que puede por lo menos denunciar, si no cambiar la voluntad del gobernante, para hacerle ver que su barco se dirige a pique, y por sus propias responsabilidades. Al final, López-Gatell no es más que un ventrílocuo en manos del hombre de Macuspana.