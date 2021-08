El ratificado secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O marcó el rumbo de su gestión con un compromiso, el combate a la desigualdad y la pobreza.

Ese, dijo, es el corazón del proyecto económico que seguirá reforzando la protección social y garantizando la entrega directa de los programas sociales a través de la bancarización con medios electrónicos.

El crecimiento económico deberá alcanzar a todos los mexicanos, sentenció. El nuevo responsable de las finanzas públicas advirtió que para lograr ese propósito es necesario seguir manteniendo los pilares de estabilidad, el desempeño de las finanzas públicas, déficit controlado, equilibrio de la balanza de pagos con el exterior, y niveles de capitalización altos, en el sector financiero y bancario.

Todo lo que Ramírez de la O. dijo, implica que el gobierno lopezobradorista mantendrá, como lo ha hecho hasta ahora, el respeto a la política “neoliberal” en términos macroeconómicos.

Y, buscará promover el progreso económico incluyente, básicamente por la misma ruta que ha seguido hasta ahora: sus obras insignia y sus programas sociales para reducir la brecha de la desigualdad.

Básicamente son las mismas bases: No más deuda, no a aumentos de impuestos (aunque sí una transformación tributaria vía la simplificación), no a incrementos en combustibles y más austeridad.

Economía soberana

Durante su comparecencia frente a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el tercer Secretario de Hacienda del país centró su discurso en lo que denominó una economía soberana y auto sustentable.Buscará fortalecer el mercado interno haciéndolo incluyente al incorporar a toda la ciudadanía a la vida productiva del país.

El camino del progreso económico -comentó- se cimentará en la soberanía económica. Es decir, buscará incentivar la competitividad económica en el mercado interno, con un piso parejo para todos, y alcanzar el fortalecimiento de una economía soberana y auto sustentable.

¿Diálogo con IP y APP´S?

Prácticamente todo el discurso de Ramírez de la O se apega a los lineamientos presidenciales en materia económica.

Sólo en dos temas se advierte que podría chocar con la voluntad del Ejecutivo. El primero es en lo que toca a la relación del gobierno con la iniciativa privada. Y el segundo es en el uso de los esquemas de Asociación Público Privadas, respecto de los cuales el Jefe del Ejecutivo ha manifestado públicamente su animadversión.

Ramírez de la O dijo que el diálogo continuo con el sector privado es y será determinante.

El compromiso del gobierno y de la Secretaría de Hacienda -expresó- será propiciar un buen clima económico, confianza con los empresarios e inversionistas, condiciones de competencia, macroeconómicas, fiscales y regulatorias, y de gobernabilidad para estimular la mayor inversión. Ahí es en donde veremos si el sector privado incluye al sector energético, en el que se acumulan cada día más conflictos legales.

Ramírez de la O se pronunció a favor de utilizar, con responsabilidad y honestidad esquemas de proyectos público-privados en infraestructura, cuando el presidente de México no sólo se ha pronunciado en contra de ese esquema sino que ha echado para atrás algunos proyectos que pretendían utilizar esa figura.

Finalmente el funcionario anticipó que el paquete económico que se presentará el próximo 8 de septiembre será equilibrado y responsable, con una profunda dimensión social, que buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos y buscando una prosperidad nacional y convergente entre estratos sociales y regiones.

El propósito de abatir la pobreza y desigualdad del país sin duda es inobjetable. Lo que está por verse es si se logra a través de la misma ruta que se ha venido aplicando hasta ahora.

Atisbos

EL GAS.- Vaya lío el que se armó con la imposición de un precio máximo al gas. El paro que realizaron ayer los “comisionistas” es apenas una pequeña muestra de las dificultades que generará la nueva política gubernamental.

Además de la guerra de amparos que se prevé, el escenario de escasez, encarecimiento y mercado negro, podría cumplirse antes de lo que pensamos.

Ojalá que no.

