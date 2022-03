En diciembre pasado, Cofece autorizó una concentración que permitió a una empresa china adquirir participación en una sociedad que encabeza un proyecto para la explotación de litio en México. Esta decisión desató críticas de parte del gobierno federal y algunos sectores de la opinión pública. Vale la pena explicar la manera en que funciona el sistema mexicano de control de concentraciones, a fin de evitar especulaciones.

La Constitución instruye combatir los procesos de concentración y acumulación en los mercados, por considerarlos contrarios al interés público. Para ello, la Ley Federal de Competencia Económica cuenta con disposiciones que obligan a la notificación de ciertas concentraciones económicas que exceden algunos umbrales monetarios. Los agentes económicos involucrados en las transacciones no pueden realizarlas, sino hasta que obtienen la autorización de Cofece o, en su caso, el IFT.

El control de concentraciones es un sistema preventivo, en el sentido de que busca evitar la creación de situaciones de acumulación de poder en los mercados. Las autoridades, incluyendo el Poder Judicial, reconocen que es mejor frenar un intento de concentración que tratar de revertirlo una vez ya realizado, por la razón de que es muy complejo regresar las cosas al estado que guardaban antes de la operación. Los órganos autónomos encargados de promover la competencia han sido dotados de instrumentos eficaces para evitar la ocurrencia de situaciones de concentración nocivos para el funcionamiento eficiente de los mercados.

El análisis de concentraciones parte del examen de posibles teorías del daño relacionadas con la transacción. Cuando se trata de una concentración entre competidores, se dice que es una concentración horizontal. Este tipo de operaciones son las más examinadas por las autoridades a nivel internacional, pues conllevan una eliminación de un competidor independiente en el mercado y conducen a un mayor grado de concentración industrial. El segundo tipo de operaciones se refiere a aquellas que involucran a empresas que no compiten entre sí, pero que guardan una relación en la cadena de valor, de forma que una puede ser la proveedora de la otra. Estas operaciones son de tipo vertical y usualmente son favorables a la eficiencia. Finalmente hay operaciones de conglomerado, en las que las operaciones de las empresas guardan poca relación, pues las organizaciones no son competidoras o no guardan una relación tipo cliente-proveedor.

En la operación que suscitó la controversia, la empresa compradora no es competidora en territorio nacional en otros proyectos relacionados con la explotación de litio. De tal forma, la transacción no significó un efecto horizontal, es decir, un incremento en la concentración de mercado. Tampoco se tiene información en el sentido de que hubiera significado una integración vertical, o de que pudiera tener un efecto en algún mercado relacionado. En virtud de lo anterior, no había elementos técnicos y legales para resolver la existencia de algún riesgo a la competencia y, por tanto, Cofece no tenía razones para no autorizar la transacción.

Las críticas formuladas están basadas en la soberanía nacional, concepto difuso de nula aplicación en el ámbito de la política de competencia. Los monopolios son nocivos, no importa su nacionalidad y tampoco importa su estructura de propiedad, es decir, si son empresas privadas o estatales. El efecto pernicioso siempre es el mismo: los consumidores terminan pagando precios más altos y obtienen bienes y servicios de menor calidad.

En el caso del litio, el Estado Mexicano cuenta con instrumentos de política industrial que le permitirían orientar el desarrollo del sector. Esta tarea no corresponde a las autoridades de competencia, que atienden a un marco legal y analítico preciso y acotado, que limita su actuación discrecional y que está alineado con las mejores prácticas internacionales, que recomiendan no emplear el control de concentraciones para objetivos distintos a los relacionados con la vigilancia del funcionamiento eficiente de los mercados.*Socio Director de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

@javiernunezmel