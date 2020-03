Estando al borde de pasar a la fase más peligrosa de la epidemia de coronavirus, se hace evidente una franca división entre las autoridades del Sector Salud. Los desacuerdos no son por cosas triviales sino por la manera en que se está decidiendo abordar la presente crisis sanitaria.

En principio hay una falta total de apego a la ley. Esta designa inequívocamente al Consejo de Salubridad General (CSG) para convocar y tomar decisiones en caso de emergencia sanitaria como la que vivimos. Esto no se ha hecho pues quien en principio tendría que actuar ya es el secretario Jorge Alcocer quien debería fungir como presidente de dicho Consejo para poner las cosas en su lugar.

Pero como eso no sucede, quien está decidido a actuar es el secretario del CSG, el doctor Ignacio Santos Preciado. Ello ha implicado enfrentarse a quienes han tomado la batuta que son el subsecretario Hugo López-Gatell, junto con el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes-Terán.

La versión es que el conflicto llegó a su clímax hace días, detonado por la decisión de Reyes-Terán de hacer una “reconversión” de once institutos y hospitales de la red que él conduce. El término reconversión implica literalmente convertir en cuestión de unos días a 11 hospitales de la red para que se enfoquen exclusivamente en la atención del coronavirus. El plan es hacerlo con los 3,500 millones de pesos estimados que ya pidieron a la Secretaría de Hacienda, en particular a la oficial mayor Thalía Lagunas, para atender la emergencia. No se sabe si están autorizados pero está hecha la lista de todos los requerimientos y Reyes-Terán ha hablado de ello en las conferencias en Palacio.

Pero ese camino no tiene que armarse sobre terracería y a botepronto. Desde hace años la ruta está muy bien armada y delineada; y como primer paso primordial está la convocatoria del Consejo de Salubridad a sesión extraordinaria para emitir la declaratoria de emergencia y alinear a todo el país (incluyendo sector público y privado) con miras a la contención de la epidemia. Como no se ha hecho, por eso cada instancia privada y pública han tomado decisiones subjetivas algunas dando tumbos como consideran apropiado ante la ausencia de lineamientos del Consejo como debería ser, y donde también deben tener voz y voto los titulares del IMSS e ISSSTE y titulares estratégicos del Gabinete, incluida la Secretaría de Hacienda.

El punto es que a esto que marca la ley no se le ha hecho caso, pero sí se está empujando meterle dinero al plan de la llamada reconversión hospitalaria.

El desacuerdo está en que no queda claro cómo dedicar 11 hospitales de la red exclusivamente a atención de #coronavirus pues la filosofía de atención no es la misma para cada especialidad y para caso de emergencia. Además, en tanto dure la crisis sanitaria ¿a dónde se manda a todos los demás pacientes tradicionalmente atendidos en esos hospitales?. Por ejemplo, ¿qué pasará con la atención de pacientes con hepatitis C, con cáncer de colon u otros males de gastroenterología que ve el Instituto Nacional de Nutrición? ¿O con los de asma, influenza o tuberculosis atendidos en el Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER)?

Aparte de esos dos, los otros 9 incluidos en ese plan son: Hospital General de México, Hospital Juárez de México, Hospital Homeopático, HRAE Bajío, HRAE Oaxaca, HRAE Ciudad Victoria, HRAE Ixtapaluca, HRAE-CRAE Chiapas y HRAE Península de Yucatán.

Aparte, para hacer la compra de insumos para la emergencia suena como ya es demasiado tarde. La lista que han mostrado tendrían que haberla solicitado desde hace semanas pues mucho de lo que se requerirá es para terapia intensiva.

A ver si de suerte los proveedores alcanzan a cubrir algo, porque hablando de medicamentos -las farmacéuticas lo han dicho innumerables veces- la caducidad les obliga a planear producción y entregas con meses de anticipación; y no es diferente para el caso de dispositivos pues no es que estas empresas tengan en almacén muchos de esos equipos como rayos x, respiradores, monitores o ultrasonidos.

Y seguramente las empresas quieren vender, pero ante este Gobierno no han logrado hacerse entender de que no es factible surtir el producto sin suficiente planeación y previsión.

Por último, de la distribución de esos insumos ya mejor ni hablamos porque es un nudo que esta administración no ha podido resolver.

