Buenos días, buenas tardes o buenas noches tengas mientras das lectura a este amable saludo. Digamos que México se mete en la recta final de la contienda electoral tras el segundo debate y lo que resta es de pronóstico reservado. las encuestas, como sabemos, no han sido muy reflectoras del resultado final en diferentes partes del mundo y si no me crees, pregúntale a la Sra. Clinton o a los ingleses con el Brexit

Bueno, retiro lo dicho, sólo en un lugar del mundo donde las elecciones y las encuestas están perfectamente alineadas, y eso es en Venezuela, una de las seis grandes elecciones que tendremos en América Latina.

Costa Rica ya eligió, Venezuela ya hizo la puesta en escena y faltan México, Paraguay, Colombia y Brasil.

La ley pañal en su máxima expresión, excepto en Venezuela, esta ley dice que los pañales y los políticos deben ser cambiados periódicamente por las mismas razones; sin embargo, esa ley no aplica con la dictadura de Maduro quien en ese ejercicio ya se puso en la mira de la Casa Blanca. Miraflores está en la mira y hay órdenes ejecutivas que seguramente traerán más dolor al pueblo antes de que se retire Maduro. Sea lo que sea, las sanciones han sido ya instaladas y el dolor no se va a sentir por intenso, se va a sentir por tupido, pero ése es otro cantar.

El mundo en términos geopolíticos es una ruleta rusa. la Casa Blanca sin duda está catalizando reacciones varias; el Medio Oriente se puso rijoso con el tema de la embajada en Jerusalén; el petróleo entró en una escalada ascendente y sin saber lo que realmente va a suceder; Irán entrará en presiones varias a la moda de Corea del Norte.

Irán domina corredores de influencia que tratan de asfixiar a los árabes y a los judíos; su presencia y expansión en la zona tienen una crecida difícil de contener y, en ese espacio, hay que definir un montón de relaciones estratégicas con naciones que hoy ante las embestidas comerciales norteamericanas tienen a los rusos plácidamente muertos de risa.

Sin duda alguien les está haciendo el caldo gordo a los rusos. El petróleo sube y eso es muy bueno para ellos, los occidentales se pelean y eso es mejor, a río revuelto, ganancia de operadores y ése es el juego del momento.

Respecto de lo nuestro, sólo decir que los commodities agrícolas están en espera de ver qué hace el clima en Norteamérica, y más allá de eso, ver cuál termina siendo el acuerdo temporal que mantenga esta tregua comercial entre americanos y chinos. De momento, ese sorgo que había sido hecho rehén de esta disputa esta liberado y ese flujo de sorgo americano que sobraba no estará en urgencia de encontrar comprador; eso es bueno para nuestros amigos en Tamaulipas, me parece.

Cerremos diciendo que el clima aún tiene a algunas granjas en el norte del medio oeste estadounidense sin sembrar; lluvia y fresco, en algunas zonas. sin embargo, la siembra avanza; el maíz, la soya, el trigo están en proceso y no será hasta el verano cuando veamos qué tipo de ciclo productivo vamos a tener.

Recientemente el USDA mostró sus expectativas de producción y demanda mundial; si me permites hacer este planteamiento de despedida, diremos que hay al menos 10 dólares de prima en el precio del maíz, eso es que según los fundamentales que nos muestra el USDA, el mercado en Chicago incluye esa prima climática que tiene muchas, pero muchísimas ganas de hacerse crecer más. Los especuladores están muy cargados de maíz, soya y harina de soya, tanto que espanta verlos abandonar esas posiciones en desorden, pues en la estampida el precio de los antes citados se haría polvo.

Así las cosas, me parece que es momento de dejarte en buenas compañías. te dejo un cordial saludo y no olvides hacer la tarea en términos electorales. Digamos adiós preguntándote si en eso de administrar tus riesgos estás en buenas manos.

Ánimo.

