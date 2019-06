Como siempre que hay algún diferendo con los vecinos del norte, se multiplican las voces que recomiendan a China como una alternativa, una alternativa que constituye una lectura ligera, ligerísima de la realidad geopolítica de México.

Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que México buscara una alianza con China, como tantos sugieren, habría que preguntarse quien ganaría más, México o China.

Para China sería una carta a jugar en su juego de vencidas con Estados Unidos. ¿Cuánto tardaría en sacrificar la carta mexicana, con tal de reconciliarse con los norteamericanos?

Washington; el alto costo de cabildear

Por alguna razón parece haberse difuminado la memoria institucional en México. Por ejemplo, desde hace ya casi cuatro décadas que México consigue influenciar en Washington, gracias a los cabildeos en el laberinto de los grupos de poder norteamericanos.

Cuando William Clinton se resistía a aprobar el TLCAN, no sólo se hicieron gestiones con su gobierno, se contrataron cabilderos profesionales, cuyos contactos con poderosos grupos de interés permitieron convencer a Clinton de la conveniencia de la aprobación.

Una nación divida, ¿será un karma?

El affaire de los aranceles y su consecuente negociación ha dividido a la opinión pública nacional, no sólo a la opinión publicada. Tanto que, hasta quienes se dicen leales al Presidente Andrés Manuel López Obrador han levantado la voz y contribuyen a la división.

Parece un karma, porque esta enconada división recuerda lo que escribió don José María Roa Bárcena en sus memorias de la invasión norteamericana de 1847, en las que lamenta el empobrecimiento de la Nación por las constantes guerras, pero, sobre todo, un país dividido.

Y decía: “¡Qué triste es cuando ni siquiera una amenaza sobre nuestra nación puede hacernos reaccionar! Ojalá las futuras generaciones adviertan los peligros para los pueblos, pobres, desorganizados y divididos”.

Notas en remolino

¿Ahora que alegará el gobierno de CDMX ante el asesinato de un joven estrangulado en Iztapalapa?... Ayer, al recibir a la representación del Estado Español, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó en Palacio Nacional a los españoles del exilio, aquellos que León Felipe llamó la España peregrina… En Campeche, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas solicitó licencia para disputar la dirigencia nacional del PRI. Es el candidato más fuerte, porque, después de todo, sí es priísta, de los de siempre… El diputado Pablo Gómez echa espuma por la boca, indignado por un fallo que ampara al Instituto Federal de Telecomunicaciones contra la rebaja salarial que él, con su habitual, digamos, perseverancia, impulsó… Nos quejamos por los accidentes de los transportes de carga en las carreteras. ¿Alguien sabe por qué desaparecieron las básculas que permitían a las autoridades asegurarse que no se violaran los reglamentos de límites de carga?...

¿Por qué se quejan los mandatarios centroamericanos? No nos digan que la cancillería no ha hablado sobre la migración ni siquiera con los cancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador… Anuncia el Presidente López Obrador que envió un oficio en el cual prohíbe a los funcionarios, so pena de sanciones, aceptar gestiones de cualquiera de los familiares del Jefe del Ejecutivo Federal. En su momento, el ahora expresidente Ernesto Zedillo ordenó lo mismo, pero él no lo publicitó… Se multiplica la violencia en Chihuahua. Ante la indiferencia del gobernador Javier Corral, en el Valle de Juárez se ha desatado una guerra entre cárteles para controlar el trasiego de droga a territorio estadunidense…