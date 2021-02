Tras el colapso provocado por el coronavirus, la economía mundial no se recuperará rápidamente. En el primer semestre del 2021, Covid-19 será una amenaza real, y solo más adelante las vacunas tendrán un efecto medible. Incluso si se controla la situación en Europa y Estados Unidos, aún pueden surgir problemas en otras partes del mundo.

China es la única economía importante del mundo que mantuvo el crecimiento económico en 2020. Según las estimaciones del FMI, el PIB chino ganó un 1.9%. Otros países cayeron en la recesión: el PIB de los Estados Unidos disminuyó en un 4.3%, el de Alemania – 6% y el de Polonia – 3.6%. El PIB mundial se reducirá en un promedio del 4.4%.

Aquí es donde se puede ver la paradoja. China ha ganado económicamente, pero al mismo tiempo perdió políticamente. El año 2020 demostró claramente a Occidente (especialmente a los Estados Unidos) que China es un rival. Esto llevará a muchos países a aplicar políticas anti-chinas. No solamente los Estados Unidos, sino también Europa, Australia y algunos países asiáticos. En el futuro, será cada vez más difícil para Beijing navegar por el mundo de la política.

Parece que estamos entrando en otra Guerra Fría. Durante cuatro décadas hubo un enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que terminó en 1991 con el colapso de la URSS. Un conflicto similar está comenzando ahora, excepto que Beijing se convertirá en el oponente de Washington.

La nueva Guerra Fría se desarrollará en dos niveles. Primero, en el campo de la economía. China se está volviendo cada más poderosa en esta área. Además, Beijing se centra en el desarrollo tecnológico. Las inversiones estadounidenses, la prohibición de la venta de tecnologías avanzadas o la introducción de tecnologías chinas en los mercados occidentales se convertirán en un importante escenario del conflicto. Esta es la principal diferencia entre la China moderna y la Unión Soviética en el pasado, porque la URSS era una potencia militar, pero en otras áreas claramente estaba rezagada. China está tratando de desarrollarse de manera uniforme, convirtiéndose en una potencia cada vez mayor en la dimensión militar. Esta zona se convertirá en el segundo plano del conflicto. La retórica, enfocada en los derechos humanos, valores como la libertad, la democracia y la tolerancia, será una réplica fiel de la Guerra Fría. De esta manera, el Occidente se opondrá a los regímenes autoritarios y socavará su credibilidad.

Estamos entrando en la era de una nueva guerra fría y no habrá lugar para las medias tintas. La mayoría de los países tendrán que elegir de qué lado estarán. No tengo ninguna duda de que los países europeos estarán del mismo lado que los Estados Unidos, incluso los que toman una actitud antiamericana, como Alemania o Italia. No se sabe qué política seguirán los países europeos fuera de la Unión Europea. Por ejemplo Serbia, que puede buscar un acuerdo –por ejemplo en la dimensión tecnológica– con China. Pero, por otro lado, si esto sucediera, la UE comenzará a presionar a esos países para que no cooperen con Beijing. Un tema aparte es que China está tratando de desarrollar cooperación con los países de Europa Central. Sin embargo, los argumentos del Occidente en esta región tienen más fuerza.

No creo que Joe Biden realice cambios significativos en las políticas de Trump hacia Europa Central. Durante el gobierno de Trump, comenzó el proyecto de los Tres Mares que abarca a 12 países de la región, y Biden no lo abandonará. Su presidencia no será un regreso a la época de Obama. Habrá muchas similitudes, pero la política de los Estados Unidos hacia China será sin duda diferente a la del periodo 2008-2016, porque la amenaza de China es mucho mayor que en aquel entonces. Se podrá divisar un cambio similar en la política con respecto a Rusia. Ciertamente no habrá ningún “reset” que tuvo lugar durante la presidencia de Obama.

El texto se publica simultáneamente en la revista polaca Wszystko, en el marco del proyecto Década de Europa Central, realizado con la Bolsa de Valores de Polonia.

@BrankoMilan