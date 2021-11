La gran ausente de la cumbre climática en Glasgow fue China. No es la primera ocasión que se ubica fuera de las normas y planes establecidos por la mayoría de las naciones. Estamos frente a serios desafíos a escala global que requieren soluciones globales. El calentamiento mundial, el origen del SARS-CoV-2 y, la corrupción internacional, así como la evasión de impuestos a gran escala están a la vista de todos. China parece ir por su cuenta. Ha existido mucho encanto por aquel país que llega a crecer a doble dígito, dueño de la deuda de EU, que lo mismo es comunista en lo político y social que una férrea economía capitalista. Este encanto, sin embargo, obliga a reflexionar sobre su doble personalidad. Puntual asistente a foros comerciales pero ausente en los de cambio climático; el mejor vendedor, pero el peor comprador, economía abierta con largo historial de violaciones a los derechos humanos y de propiedad. China se entrampa entre su necesidad de sacar adelante a 1,600 millones de personas con la apremiante urgencia de su solidaridad global. Cómo plantar cara ofreciendo financiar decenas de proyectos de infraestructura a lo largo y ancho del planeta al mismo tiempo que tiene cara para no comprometerse con el problema del cambio climático. No es suficiente ausentarse, mandando el recado de que se compromete con el cambio climático.

No se trata de estigmatizar a China. El cuestionamiento tiene pertinencia por su vehemente búsqueda por tener influencia internacional. Quiere ser potencia sin comprar bienes y servicios del resto de las naciones, es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin disminuir emisiones de bióxido de carbono, pretende regar dinero en multimillonarias inversiones al tiempo que lo hace con fuertes subsidios del Estado, se adueña de la tecnología 5G, pero controla información e internet dentro de sus fronteras. Parece querer todos los beneficios al menor costo posible o lo que es lo mismo, ganarlo todo sin corresponsabilizarse de las pérdidas. En todos los rubros se repite la misma historia. El líder chino Xi Ying Ping está comprometido en impulsar la incursión de su país a la escena global sin perder su milenaria tradición y evitar acercarse a lo que considera insanas prácticas capitalistas. No será fácil, la presión aumenta, las alertas se van juntando. Hace unos meses fue el origen del Covid, unas semanas después mostró con la empresa Evergrande, que sus gigantescas compañías hacen exactamente mismas locuras que las occidentales; hoy hace el vacío a la reunión del GOP26. Esta ausencia surge de cara a sus resultados como una de las seis naciones que no sólo bajaron sus emisiones sino las aumentaron, comparte lugar con Armenia, República Dominicana, Kirguistán, Moldavia y Tayikistán. Es el principal emisor de CO2 más que EU, Europa, Rusia o la India. Tenemos retos globales con falta de compromiso, queremos enfrentarlos con peculiaridades y reglas locales. La degradación ecológica requiere un compromiso real de China, de nada servirá tener un cielo transparente en California o Roma con una espectacular mancha gris encima de Beijing.