Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Orador estuvo en Tapachula para entrevistarse con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, y enfrentó dos manifestaciones, una de la CNTE y otra de presuntos migrantes.

Quedó probada la deficiente protección que tiene el Presidente de la República, pues hay al menos una foto de una manifestante que lo confronta encara agresivamente, cara a cara, con algo que parece una taza de café o refresco en la mano.

En cualquier nación a ninguna persona con actitud agresiva se le permite acercarse al Jefe del Estado, por el riesgo que significa.

Nadie, ni el Presidente, menos la ayudantía, tiene derecho a correr ese riesgo, porque el riesgo es para la República.

Migración: ya completaron el cambio

Las circunstancias, la realidad, como afirma el apreciado René Casados, ha forzado al gobierno de la República a cambiar las premisas que en materia migratoria se planteó el gobierno lopezobradorista.

Ayer, en la ceremonia del Día del Refugiado, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero expuso claramente la política migratoria, una que, sin abandonar los principios humanitarios de las premisas originales, si significa un giro, un cambio radical.

Advirtió la titular de Gobernación Olga Sánchez Cordero que “no se permitirá a los migrantes utilizar territorio mexicano sólo como tránsito para llegar a Estados Unidos. México seguirá como país de asilo, pero no un país de tránsito”.

Sin orden judicial, no hay acceso a cuentas

Muchas de las investigaciones, no todas fundamentadas en hechos concretos, sólo en presunciones, han llevado a las autoridades a realizar revisiones en cuentas de personas y empresas en las instituciones financieras.

Es cierto, de algunas de esas revisiones de cuentas bancarias han obtenido evidencias para llevar asuntos ante los tribunales, pero también lo es que, en muchos casos, más de los que se quisiera, se ha perjudicado a muchos inocentes.

No más, ha dicho la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que ninguna autoridad puede tener acceso a las cuentas de ninguna persona en instituciones bancarias y financieras. Una incomodidad, sí, porque siempre lo es apegarse al Estado de Derecho.

NOTAS EN REMOLINO

Una inaceptable grosería del comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño desechar quejas de policías federales calificándolas de “fifís”... Ayer el Presidente López Obrador de alguna manera parafraseó a Mark Twain al referirse a las estadísticas de empleo que criticó en la mañanera. Luego, la conferencia del director del IMSS Zoe Robledo probó que sí, que las cifras de empleo ya se transformaron en asunto de interpretación, en tema semántico... En dos meses sabremos cómo sale el PRI de su proceso de elección de su dirigencia nacional.

Como todo, hay distintos puntos de vista confrontados, pero, si somos realistas, muchos de los análisis de la opinión publicada son simples ejercicios de “wishful thinking” ... Héctor Díaz Santana, quien fuera Fiscal Especial para Delitos Electorales, advirtió en el foro de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, que, tal como la plantea una fracción de morenistas, puede resultar más caro el caldo que las albóndigas... Las decisiones de la Secretaría de Energía tomadas hace seis meses sobre la CFE, enfrentan una realidad: todavía no se completa la retransformación de las plantas de ciclo combinado y se vino encima el efecto de no disponer de gas. Pronto, si no actúan bien, habrá apagones, primero, claro, en la Península de Yucatán...