A Chiapas lo gobierna el PVEM, lo cual permitió a los priistas tener optimistas perspectivas de ganar —con sus aliados verdes—, la gubernatura de la entidad y, claro, engrosar los votos para su candidato presidencial.

Hay muchas hipótesis, muchas versiones sobre lo que provocó que a los encargados de la negociación que necesariamente precede a la postulación de un candidato a gobernador, se les descompusiera todo.

Cada quién tiene su versión. Quizá acierte aquel que calificó a los “operadores” políticos en Chiapas y en el CEN del PRI como paradigmas del maravilloso cuento de Goethe, inmortalizado por Disney, “El aprendiz de brujo”. ¿Lo recuerdan?

TLCAN: crucial propuesta mexicana

Una de las exigencias norteamericanas en las negociaciones del TLCAN fue, sin duda, la de las reglas de origen en el sector automotriz, pues ahí sí, en palabras de Trump, querían llevarse todas las ventajas.

Obvio, México y Canadá la rechazaron.

La próxima semana se inicia la séptima ronda de negociaciones y, según revela el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el gobierno de México ha elaborado una propuesta alterna, de acuerdo con el sector privado.

Aunque el funcionario no dio detalles, se confía en que se destrabe ese aspecto de la plática y, quizá, si se interpretan las señales de Washington, haya una luz al final del túnel y todo termine antes de julio.

Racionan agua en la colonia Del Valle

Quizá es el desorbitado crecimiento inmobiliario, quizá haya otras razones que, hasta ahora, ninguna autoridad explica, pero en la colonia Del Valle, paradigma de clase media y media alta, muchos edificios han empezado a sufrir escasez de agua.

Los vecinos de la zona más céntrica de la colonia Del Valle desde hace semanas tienen agua unas pocas horas del día, muy temprano o muy tarde, no más de tres horas diarias. Y nadie les explica la razón de ese “tandeo”.

Ahora, quienes pagan impuestos de primera clase sienten que en la delegación Benito Juárez no tienen idea por qué falta el agua en la Del Valle y en la Narvarte, y los tratan como ciudadanos de tercera.

NOTAS EN REMOLINO

Ayer se celebró el Día del Ejército. La dogmática actitud de algunos ante los militares es totalmente ajena al sentir de la mayoría de los mexicanos, pues el Ejército está entre las principales instituciones en que confían los ciudadanos y ciudadanas... Tal parece que el fallo del INE sobre no debates entre candidatos en intercampañas encaja con la táctica de López Obrador de “silencio ensordecedor”... ¿A alguien le importa si la candidatura a senador de Napoleón Gómez Urrutia no cumple con los requisitos constitucionales? Ya veremos la respuesta a una eventual impugnación... La recién incorporada al comité ciudadano, rector del Sistema Nacional Anticorrupción, Irene Levy, propone exigir a los candidatos consolidar el sistema. Quizá debiera dirigirse a los respectivos partidos que tantas trabas ponen... Es posible que algunos legisladores, simpatizantes o aliados de López Obrador hayan interpretado mal el mensaje de su líder, pues muchas de sus propuestas es que ya no haga nada, que se paralice el gobierno del presidente Peña Nieto, pues es el último año de gestión... En Ciudad Juárez nadie tiene duda que la postulación panista de Ramón Galindo para la alcaldía fue decisión de la voluntad del gobernador. Nada más, pero nada menos...

