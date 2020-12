Cuando la euforia electoral era evidente y se apuntaban hasta cinco posibles contendientes, resulta que Francisco Cervantes prolongará su periodo al frente de Concamin hasta septiembre.

La decisión ha motivado enorme malestar en la nodal agrupación del sector privado, e incluso involucró al gobierno federal para justificar la extensión de su periodo que concluiría en marzo del 2021.

Se asegura en los pasillos de Palacio Nacional, que Cervantes pidió directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo ayudara a preservarse por 6 meses más, dada la delicada situación que enfrenta la industria.

La respuesta no se hizo esperar ya que el martes el director jurídico de Economía, Jorge Luis Silva Méndez entregó un escrito al dirigente para que pueda celebrar su asamblea hasta septiembre del 2021, dados los riesgos de contagio que podría haber al reunirse los consejeros en su asamblea como lo marca el artículo 15 de los estatutos de esa confederación.

Silva Méndez expone en el documento que en el artículo 6 fracción V de la Ley de Cámaras Empresariales se aprueba a que Economía puede ampliar los términos y plazos establecidos para la realización de esa asamblea.

De ahí que conforme a sus facultades y dados los riesgos de la propagación del contagio del Covid-19 se otorgó el aplazamiento, que ya se imaginará, por lo burdo de la maniobra, desató un fuerte encono.

Estaban listos para registrarse este mes Alejandro Malagón que era el favorito, José Antonio Abugaber zapatero guanajuatense, el oaxaqueño del rubro de la construcción Netzahualcóyotl Salvatierra, Mauricio Doehner del ámbito del cemento y Ramón Beltrán Arellano ex mandamás de Canalum.

La realización de la asamblea bien se podría llevarse a cabo vía “zoom” como hay muchas reuniones todos los días, máxime que son apenas 46 miembros de cámaras los que votan.

Se acusa a Cervantes de tener una obsesión por el poder, y peor aún de convertirse en una comparsa de la 4T para preservarse.

Así que en medio de la crisis económica más difícil que vive México, maniobras y enconadas recriminaciones en Concamín.

Veremos en qué termina el delicado asunto.

Sabadell venderá en GB y México otra opción

Aunque finalmente las negociaciones en España entre BBVA de Onur Genç y Sabadell no fructificaron, esta última institución aún tiene frente a sí un enorme desafío para mejorar su situación financiera. Al igual que BBVA que se desprendió de su filial en EU, lo que le permitió una buena inyección de capital, Sabadell que comanda Jaime Guardiola ya contrató a Goldman Sachs para desinvertirse de su subsidiaria inglesa TSB. Ésta lo compró a Lloyds Bank en 2015 en unos 3,500 mdd, pero su rentabilidad reciente es baja. Los expertos no descartan que su banco aquí a cargo de Francesc Noguera pueda servir también para capitalizarse, máxime que ya no es tan pequeño, aunque posee una cartera con acotados rendimientos. En ese sentido, más allá de la posición oficial de que Sabadell México sigue firme aquí, todo puede suceder.

Romo crónica de una salida anunciada

Desde el momento en que Alfonso Romo espetó que no se podía manejar a la economía como si fuera crecer 9%, era claro que el hombre de negocios ya no estaba a gusto. La iniciativa del outsourcing fue la gota que derramó el vaso, amén de que todas las propuestas coordinadas con el CCE de Carlos Salazar fracasaron. Crónica de una salida anunciada.

Robina pone en marcha el “Funo Center”

En medio de la seria problemática que atraviesan los bienes raíces, le platico que la Fibra Uno que comanda Gonzalo Robina acaba de echar andar el “Funo Center”, primer espacio de convivencia social y deportiva al interior de un complejo industrial, en este caso en el San Martín Obispo Park. Tiene alianzas con inquilinos como Pepsi y DHL que dirige Antonio Arranz. Será un espacio para actividades al aire libre para los 5,300 trabajadores que laboran ahí.