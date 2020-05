La noche de hoy pero de hace 75 años las armas dejaron de sonar sobre el tablero geopolítico de la Segunda Guerra Mundial.

No existe pesadilla alguna comparable con lo vivido en Europa durante aquella época dominada por la irracionalidad del poder.

La misión de Adolf Hitler desde que inició su carrera política había sido borrar la mancha de la derrota y la humillación de 1918 destruyendo a los enemigos de Alemania, y restituir la grandeza nacional.

En numerosas ocasiones Hitler había manifestado que aquella misión solo se podía cumplir con”la espada” porque implicaba una guerra por la supremacía.

“Alemania será una potencia mundial o no será Alemania”, habría escrito en “Mi lucha”, recuerda el historiador Ian Kershaw en su obra “Hitler, biografía definitiva” publicada en español por la editorial Península.

El nazismo adquiría su razón de ser en la guerra, y el movimiento había nacido en una guerra perdida. Hitler quería borrar la mancha de la derrota. “La “renovación nacional” y la preparación para otra guerra con el fin de consolidar el dominio en Europa que la primera guerra no había conseguido, era lo que le impulsaba.

Tuvieron que llegar los organismos internacionales para frenar los ímpetus irracionales de la supremacía .

“La guerra no se ganó gracias a un solo país, sino debido al combinado esfuerzo de las Naciones Unidas y, en particular, a la estrategia coordinada de manera brillante por las grandes potencias. La lección que esta unidad ha dado ha sido tan rotunda , que el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos han modificado su concepción de la seguridad nacional. Somos conscientes de que, en el mundo de hoy, una política de seguridad nacional establecida de manera unilateral resulta tan anticuada como los Spads de 1918 en comparación con el B-29 de 1945 o con los aviones cohete de 1970. Sabemos que, para los Estados Unidos, al igual que para otras grandes potencias, resulta humanamente imposible concebir un método que defina con precisión qué áreas geográficas representan o dejan de representar un interés para su seguridad. Nos damos cuenta que en definitiva de que la paz es un problema global , y de que su mantenimiento , no su mera restauración, depende, por encima de todo, de la unidad de las grandes potencias”.

Esta declaración le fue enviada al presidente Truman por parte de su secretario de Estado en junio de 1945, en un momento en el que la conferencia de San Francisco había concluido pero la nueva organización de las Naciones Unidas aún no había visto la luz. Fue en octubre de ese año cuando un número suficiente de Estados ratificó su adhesión.

La media noche de hoy es importante para celebrarla desde la memoria. La Unión Europea, otro de los organismos que fue creado ex profeso para evitar conflictos bélicos entre naciones del continente, celebra su día el 9 de mayo, y su himno es el de la Alegría, compuesto por Beethoven. La alegría que genera la cercanía de las naciones queda lastimada por los mandatarios nacionalistas que lesionan la cohesión multilateral.

Durante la crisis global que ha provocado el nuevo coronavirus, hemos visto que la Organización Mundial de la Salud (OMS), brazo sanitario de Naciones Unidas, se encuentra en medio del fuego cruzado entre Estados Unidos y China. La OMS tendría que ser el máximo órgano global que marque las directrices para mitigar los efectos del virus. La voz de su director general, Tedros Adhanom, debería de ser escuchada y asimilada por todos los jefes de Estado.

Precisamente, son los organismos internacionales, los que difuminan los deseos irracionales de mandatarios que puede provocar el mal a todo el mundo.

*Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.